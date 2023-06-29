空汙再現 紐約今發健康警告

州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

受到加拿大山火的持續影響，紐約州 府在28日、29日連續兩天，針對全州發布空氣品質健康警告(Air Quality Health Advisory)；根據州府，紐約中、西部等地，29日的空氣品質將達到「不健康」等級，市衛生局也提醒，當天紐約市 空氣品質將「變得更糟」，若空氣質量指數(AQI)惡化至高於200，政府將發送手機緊急警報。

州府28日表示，隨著29日得高壓系統蜿蜒在大西洋中部海岸上空，霧霾將緩慢向東移動，並停滯在紐約中部上空，預計屆時的PM2.5微粒將橫跨在整個紐約州西部和北部，並可能持續影響至30日(周五)。

根據預測，紐約西部和中部、安大略湖東部和阿迪朗達克山脈(Adirondacks)等地29日的空氣品質將達到「不健康」的標準，並對呼吸道敏感的民眾健康造成威脅；同時紐約州其他地區的空氣質量則會達到「對敏感群體不健康」的水平，若患有哮喘、心血管和呼吸系統疾病、幼兒及老年人等可能更容易受到空氣品質影響，提醒民眾注意。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州府將持續監測空氣品質，並即時提供訊息和必需品，以減少空氣汙染對民眾的健康影響；她也提醒民眾應該隨時注意空氣品質指數，若有必要時應減少暴露在戶外、多待在室內，同時戴口罩 。

市衛生局也表示，警告發布的期間，如果民眾注意到身體異常，出現不良反應，包括流淚、喉嚨發癢、頭痛或呼吸急促，應到室內休息，如果有呼吸困難，請撥打911。

州府也在全市多個地點提供免費的N95口罩，包括大中央車站、賓州車站、牙買加車站、紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)、大西洋大道地鐵站、多個州立公園；市府則在各個消防局、警察局都有免費口罩供領取。

更多紐約州空氣品質資訊，可上https://reurl.cc/3x6jdj或https://www.airnow.gov/查詢；如需獲得紐約市手機緊急警報者，可登錄網站http://nyc.gov/notify。