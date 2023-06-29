教育局高官收回扣 雞肉「有塑料、骨頭和金屬」仍供應公校

高德斯坦(右)收受賄賂，像紐約市公校提供受汙染的肉品。左為伊勒。(紐約聯邦東區檢察院提供)

聯邦法院的一個陪審團，28日判定紐約市教育局 (DOE)前高管高德斯坦(Eric Goldstein)犯有敲詐、陰謀和賄賂罪。陪審團裁定，高德斯坦在收取回扣後，對肉類供應商索瑪食品公司(Somma Foods)提供給紐約公校 學童，帶有塑料、骨頭和金屬的問題雞肉條視而不見。現年55歲的高德斯坦日後被判刑時將面臨高達20年的監禁。

索瑪食品公司的三位擁有者，來自阿肯色州 54歲的特利(Michael Turley)、來自德克薩斯州50歲的特沃米(Brian Twomey)和35歲的伊勒(Blaine Iler)一起被判定犯有陰謀敲詐和賄賂罪，面臨高達20年的刑期。

這次判決是經過了四周的審理後做出的。檢方在結案陳詞中說，高德斯坦「利用其辦公室的權力、資源和影響力中飽私囊」。

高德斯坦是市教育局學校支持服務辦公室的前負責人，可以決定公校使用哪一家的食品。為了將食物賣給有超過100萬學生的紐約公校系統，索瑪食品公司決定收買高德斯坦。

根據檢方，高德斯坦在2015年7月的一次會議上告訴其中一名被告，我要從你們那裡買很多雞肉，我們來做這筆大買賣吧。

從2016年到2017年，使用索瑪公司食物的紐約公校報告說，在雞肉中發現了半吋長的金屬線和藍色塑料，這些雜物導致食用者出血。2016年，因為多次在雞肉條中發現雞爪，索瑪公司的食品供應被中止。

檢方稱，為了挽回生意，2016年11月29日，三名索瑪食品公司的被告決定增加賄賂，給高德斯坦一家附屬公司的全部股份，以及額外的6.6萬元。隔日該公司向紐約公校的食品供應就恢復了。檢方稱，這三名被告還向高德斯坦的離婚律師和他父親送錢，帶他去智利和波蘭旅遊。