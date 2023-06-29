嚴重忽視害死病人 4療養院涉詐8300萬醫療補助 遭起訴

州檢察長詹樂霞宣布起訴四家療養院及十餘位相關個人。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)28日宣布起訴四家療養院 (Nursing Home)及十餘位相關個人，指其涉嫌欺詐8300萬元醫療補助，導致病人被嚴重忽視和傷害、甚至死亡，為一年內第四起針對護理系統中金融詐騙 的訴訟。

詹樂霞當日連同受害者家屬代表於曼哈頓下城表示，已對名為Centers for Care公司所運營的四家療養院提起訴訟，其分別位於布朗士、皇后區、伊利縣(Erie)和威徹斯特郡(Westchester)。根據起訴書，四家療養院迫使病人長時間坐於尿液和糞便中，更有人遭受嚴重脫水、營養不良和瀕臨死亡等情況，如未經處理的褥瘡導致感染和敗血症，或跌倒後無人照護導致死亡。

檢方表示，經過州檢察長辦公室的醫療保險欺詐調查組(MFCU)調查後，發現涉事療養院的擁有者和經營者運作有一個「複雜的關聯公司和串通的欺詐交易網絡」，非法所得和濫用超過8300萬元的醫療補助計畫(Medicaid)和聯邦醫療保險 (Medicare)補助金，以此擴大個人、家庭和業務夥伴的財富。

詹樂霞表示，由於管理者濫用贓款，導致四家療養院內病人無法獲得充分護理和協助，並受到「嚴重忽視、傷害和羞辱」，且居住環境衛生狀況惡劣。

據受害者家屬，曾有親人在其中一家療養院中多次跌倒，但按下呼叫鈴卻無人回應，數日後被送往急診後發現已有髖關節脫位和尿布疹；亦有親屬在接受褥瘡護理後，發現傷口竟發展到四期潰瘍，侵蝕大部分臀部，最後患上敗血症導致離世。

詹樂霞說，將尋求禁令以禁止遭訴院方接納新病人，直到人員配置達到適當標準，並實施財務和醫療監察，同時歸還所有不正當獲得的政府資金。

訴訟書顯示，同時遭到起訴的還有四家護理院的業主、房東和經營者，其被指參與詐騙行為多年，以Kenneth Rozenberg和Daryl Hagler為首。前者是四家療養院的實際經營者，後者是四處物業的擁有者。被告之中還包括涉事療養院的多家控股公司，其由Rozenberg、Hagler和他們的家人和業務夥伴擁有，所有人均被起訴。