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紐約客談／「堵車費」體現紐約之傲慢

紐約客談

隨著聯邦的首肯，延續多年的曼哈頓堵車費爭議接近尾聲，在來自本地、郊區和鄰州的異議聲浪中，紐約州長宣布，「一團和氣」的評估工作圓滿完成，紐約人民「喜迎堵車費開徵」。

當局喜歡拿倫敦的成功經驗，論證紐約收費的可行和必要性，然而不知各位官員和專家，有否打開地圖好好看看兩座城市的地理空間差異。倫敦是一座平原城市，繞城公路系統發達，不進城的過境車輛可以輕易繞開中心城區的收費區域。曼哈頓則是一個銜接了長島與大陸的「要塞」，在一南一北僅有的兩座可用以過境繞行的大橋，早已極端壅堵的情況下，很多往返於新澤西和皇后區、布碌崙(布魯克林)或長島的駕車者，只能選擇借道曼哈頓，否則無路可走。

現有的兩座跨哈德遜河隧道全部通往收費區，這意味著，在「堵車費」開徵後，迫不得已借道曼哈頓的過境車輛，全都要被扒一層皮。問題是，這些車輛從主觀到客觀上都沒有道理背負「造成曼哈頓壅堵」的罪責。如果按照現有方案中，無差別收費的方式執行下去，無異於以「影響我家環境」的理由，在高速公路上設卡收保護費的惡霸行為。

「紐約客」雜誌曾刊登過一幅經典插畫，諷刺紐約的自我中心主義：在紐約人眼中，河對岸的新澤西是一片只知其名的空白之地，而比新澤西更遠些的，就是世界盡頭。這種自以為是，一直延續到現在的「堵車費」之爭。幾乎所有的辯護，都建立在一個默認的邏輯基礎上：曼哈頓是宇宙中心，所有車輛都是奔曼哈頓而來，所以多收費就能拒車於門外。

只能說，太拿自己當回事了。

曼哈頓 堵車費 新澤西

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