報告：「紐約關懷」用戶 就醫率高於白卡持有者

「紐約關懷」執行長希門尼斯，在圓桌會議上介紹最新的研究報告。(記者許君達／攝影)

旨在為無證或不符合資格的新移民，提供健保 服務的紐約市公立醫療系統「紐約關懷」(NYC Care)計畫，26日在市政廳發布最新研究報告。數據顯示，參與「紐約關懷」項目的會員，對於尋醫問藥有更高的積極性，就醫頻率高於白卡 持有者。

「紐約關懷」26日在市政廳召開少數族裔媒體圓桌會議，公布最新報告的內容。該項研究主要針對2020年11月1日至2021年10月31日之間加入「紐約關懷」的新會員。

報告指出，參與「紐約關懷」令民眾大大克服了對於就醫和尋求保障的畏難情緒，參與者前往醫療機構尋求基層醫療照護(primary care)和專科護理(specialty care)的積極性大為提高。數據顯示，76.9%的新會員在投保的第一年，會尋求基層醫療照護服務，80.7%在初檢後接受了轉診服務，還有75.4%尋求了專科護理服務。

患有兩種或更多慢性疾病的新會員的就診積極性更高，86.1%會尋找基層照護、87.1%接受了轉診、86%尋求專科護理。而對於非英語母語的會員來說，投保第一年內尋求醫療護理服務的數字也都在八成左右。市府表示，這些數字反映了「紐約關懷」成功激發了投保者尋求醫療服務的參與度，積極性已與白卡持有者持平、甚至更高；同時，也反映了投保會員對於他們所接受的醫療護理服務的信心。

另據統計，從2022年4月至2023年3月，「紐約關懷」會員總共進行了超過19萬5000次的基層醫療照護就診，其中使用最多的專科包括眼科護理、婦科健康、牙科、心血管護理和足科等。通過參與投保，53%的糖尿病患者、72%的高血壓患者，病情得以改善。

「紐約關懷」執行主任希門尼斯(Jonathan Jimenez)介紹，該項目從2019年啟動以來，現已有超過12萬無法享受聯邦健保福利的紐約人投保，其中對於低收入 的少數族裔群體的幫助尤其明顯。參保者中，約有64%是西語裔，此外還有15%的非洲裔和6%的亞太裔。他表示，這個項目現階段所取得的成果，是朝著紐約醫療服務公平願景邁出的堅實一步。

「紐約關懷」為所有紐約人提供可負擔的基礎醫療照護、平價藥物、心理及生殖健康服務，並提供全天候多語種的人工諮詢。詳詢(646)692-2273，或訪問NYCCare.NYC。