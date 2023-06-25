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美國華人博物館慶端午 教民眾包粽子

記者張心／紐約報導
徐淑敏帶領小朋友們製作粽子，引得孩子們連連驚歎。(記者張心／攝影)
徐淑敏帶領小朋友們製作粽子，引得孩子們連連驚歎。(記者張心／攝影)

美國華人博物館(MOCA)於24日下午舉辦「端午節家庭節日」(Dragon Boat Family Festival)，現場分享龍舟賽知識、包粽子方法、滅蟲常識等，為華人小朋友和家長帶來了一場寓教於樂的周末盛宴。

台式粽子製作展示台，也搭配了傳統香料知識科普。(記者張心／攝影)
台式粽子製作展示台，也搭配了傳統香料知識科普。(記者張心／攝影)

美國華人博物館對外事務主任羅昕介紹，「端午節家庭節日」為博物館的重點活動，旨在使小朋友和家長在一系列活動中，學習和體驗中華傳統文化，了解端午節的含義。

此次的活動邀請到華爾街龍舟隊的隊員們，分享龍舟的歷史故事、賽龍舟的經驗、角色分配和現場設備；孩子們與來自彭博社(Bloomberg)、高盛的志願者們，學習設計龍舟船槳、舟鼓樣式，還能利用軟木、竹子、泡沫、膠帶等材料，動手製作自己的迷你龍舟。

志願者們帶領孩子們學習設計龍舟船槳、舟鼓樣式等。(記者張心／攝影)
志願者們帶領孩子們學習設計龍舟船槳、舟鼓樣式等。(記者張心／攝影)
「端午節家庭節日」邀請到華爾街龍舟隊的隊員們，分享龍舟的歷史故事、賽龍舟的經驗。...
「端午節家庭節日」邀請到華爾街龍舟隊的隊員們，分享龍舟的歷史故事、賽龍舟的經驗。(記者張心／攝影)

來自台灣的徐淑敏也擔任老師，帶領小朋友製作粽子；從小就跟著媽媽、外婆學包粽子的她，希望將這份傳承帶給更多的華人，她在現場教導孩子們將洗淨的米放在金字塔型的粽葉中，再搭配紅蔥、五花肉、五香豆乾、蘿蔔乾，用繩子綁起來，就可完成傳統的台式肉粽。

美國華人博物館準備的「驅五毒」香包製作活動。(記者張心／攝影)
美國華人博物館準備的「驅五毒」香包製作活動。(記者張心／攝影)
徐淑敏教導與會者傳統台式肉粽的製作方法。(記者張心／攝影)
徐淑敏教導與會者傳統台式肉粽的製作方法。(記者張心／攝影)

首次帶著兩個孩子參加活動的家長劉Michael說，孩子不僅在玩樂中開拓了視野，也增進了對中華傳統文化的理解和尊重。

徐淑敏教導與會者傳統台式肉粽的製作方法。(記者張心／攝影)
徐淑敏教導與會者傳統台式肉粽的製作方法。(記者張心／攝影)

端午節 華人 博物館

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