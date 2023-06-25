我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

紐約市教育局遭駭 4.5萬師生社安號、成績報告外洩

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市教育局網路系統遭駭客入侵，大量個資外洩。圖為示意圖。(路透)
紐約市教育局網路系統遭駭客入侵，大量個資外洩。圖為示意圖。(路透)

紐約市教育局(DOE)日前因使用的第三方軟件出現安全漏洞，敏感信息遭駭客入侵，約有4萬5000名教職員及學生的社安號(SSN)、員工ID、學生評估報告於23日晚外洩；目前駭客暫未公布任何數據，紐約市警、聯邦調查局(FBI)均已介入調查。

消息指出，當局網路系統中使用第三方軟件「MOVEit」，用以共享文件，駭客疑似從中找到漏洞，當局23日晚傳出資料外洩的消息；約4萬5000名學生、教職員、服務提供者的社安號、生日日期、職員信息、學生ID被洩，另通過MOVEit總共可訪問到1萬9000個文檔，其中包括學生的成績評估、進度報告、醫療補助信息、還有當局職員的工作狀態等。

「對當局而言，學生和教職員的安全，這包括他們的個資和數據是至關重要的」，市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，近期了解到MOVEit系統中存在安全漏洞，影響了全球私人、政府機構在內的用戶，我們將與紐約市網路指揮(Cyber Command)部門合作，立即採取行動補救；他也說，根據目前內部調查顯示，部分文件確實受到影響。

據悉，該軟件近期成為全球駭客活動的目標，在聯邦政府中也廣泛使用，安全漏洞此前已造成包括能源部(U.S. Department of Energy)在內的機構遭到入侵。

斯蒂爾表示，相信目前已經沒有其他未經授權者繼續訪問市教育局系統，而駭客入侵的時間也僅發生在特定的某一時段，但當局並未透露發生時間。

對於那些受到影響的學生及教職員，市教育局表示，接下來將逐一通知受影響者，並提供身分監控服務；同時市教育局也會與紐約市警、FBI配合調查，目前暫未發現遭竊取的資料被公布。

事發後，代表學校管理人員的工會Council of Supervisors and Administrators Union於24日發出電郵，表示已和市教育總監班克斯(David Banks)團隊直接溝通，試圖減輕影響，「我們將繼續密切注意狀況，確保市府採取必要措施和行動保護資料安全」。

教育局 駭客 紐約市

上一則

法拉盛光天化日聞槍響 警封多路搜嫌犯

延伸閱讀

駭客入侵紐約市教育局系統 4.5萬社安號等個資外洩

駭客入侵紐約市教育局系統 4.5萬社安號等個資外洩
政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國

政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國
紐約市電費喊漲 華人麻木無奈

紐約市電費喊漲 華人麻木無奈
紐約市同志驕傲大遊行 明日回歸

紐約市同志驕傲大遊行 明日回歸
找資安漏洞 8月駭客賽將開放太空衛星供入侵

找資安漏洞 8月駭客賽將開放太空衛星供入侵

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻