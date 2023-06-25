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法律服務庇護客 紐約市設新據點

記者許君達／紐約報導
紐約市府計畫啟動服務中心，以幫助庇護客順利通過移民法律程序、拿到工作許可。(美聯社)
紐約市府計畫啟動服務中心，以幫助庇護客順利通過移民法律程序、拿到工作許可。(美聯社)

市長亞當斯近日宣布，紐約市將開設一個服務中心，以幫助湧入城市的庇護客更好地完成相關法律程序，使之盡快獲得工作許可、融入社會。

市長辦公室介紹，由於對法律不熟悉或一些其他因素，很多從去年開始陸續入境的庇護客，至今還沒有填報他們的庇護申請，如今一年期限將至，未及時填報者有可能失去申請資格。

市府表示，當局在聯邦沒有提供國家戰略指導的情況下，獨立承擔起這項重要的幫扶工作，確保這些尋求庇護者的權益。

新成立的服務中心位於曼哈頓中城的美國紅十字會大紐約區總部(American Red Cross Greater New York headquarters)，庇護客可以通過預約獲得服務。在這裡，他們將可得到移民法律專業人士一對一的免費諮詢，訓練有素的申請助理，還會手把手培訓申請人如何在面談和法庭上回答問題，對不會英語的申請人，還會有口譯員在現場提供語言協助。

根據聯邦法律，尋求政治庇護者必須在入境後一年之內，向移民部門提交庇護申請，在通過面談之後，可獲得臨時工作許可(工卡)，然後才能在美國境內合法就業。由於這項審批的權力屬於聯邦，在聯邦機構配合度不夠的情況下，大量湧入紐約市的庇護客在缺乏專業指導，難以快速通過程序，只能滯留在安置設施中，因而大大加重了紐約的負擔。

亞當斯表示，庇護申請服務中心將大力協助新移民們通過複雜的聯邦移民程序，使他們離自食其力更進一步。他也歡迎有興趣和專業技能在服務中心工作的紐約人盡快申請職位。

除服務中心外，市府還將投入500萬元用於支持多家有意提供服務的機構進駐紅十字會大樓，設立信息櫃台以便更好地外展幫扶工作。

庇護 移民 亞當斯

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