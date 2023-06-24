我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

數百華人集會 籲失智症藥納保險

記者張心／紐約報導
阿茲海默症關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，阿茲海默症是目前不可醫治的大腦疾病，一人患病，全家有難。(記者張心／攝影)
阿茲海默症關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，阿茲海默症是目前不可醫治的大腦疾病，一人患病，全家有難。(記者張心／攝影)

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)攜手阿茲海默症之聲(Voices of Alzheimer's)，23日於曼哈頓華埠劉錦方場(Kimlau Square)，舉辦支持阿茲海默症家庭用藥權利集會，要求聯邦醫療保險(Medicare)停止當前不重視阿茲海默症及其他認知障礙症患者的醫療政策，盡快完全支付經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的阿茲海默症藥物費用。

當天的集會吸引約200位華人長者冒雨參加， 抗議者們認為，罹患阿茲海默症的病人，有權獲得經FDA批准的藥物，就像癌症、心臟病和愛滋病患者一樣；如果阿茲海默症的病人無法拿到這些藥物，則會進入阿茲海默症晚期，那時再吃「神仙妙藥」也是無力回天。

阿茲海默症關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，阿茲海默症是目前為止不可醫治的大腦疾病，只要家中有一人患病，該家庭都需要共同承擔患病帶來的不便及成本；然而，聯邦醫療保險卻以各種理由，限制支付或完全不支付已被FDA批准的藥物，不僅給失智症家庭帶來極大的財務壓力，也延誤了救助患者的「黃金時間」。

石蔚靜說：「我們必須發聲，呼籲聯邦醫療保險盡快停止對阿茲海默症的忽視，保護所有失智症家庭得到應有的醫療照顧。 」

華裔照護者發言代表王羅美蘭表示，她的丈夫是阿茲海默症患者，長住療養院，她每天都會到療養院看望和照顧他；「雖然他已經不太認識我了，但是他還是很依賴我，我知道他每天都盼望我在他的身邊，摸摸他的額頭、握握他的手。」

她說，即使有看護責任在身，當天仍堅持要從布碌崙(布魯克林)趕到華埠參加集會，「如果更多像我丈夫一樣的患者，能夠及時得到藥物治療，他們的病情也許就不會惡化。所以我們要站出來，一起維護為阿茲海默症患者的權利。」

此番集會旨在向聯邦醫療保險抗議，停止當前不重視阿茲海默症及其他認知障礙症患者的醫...
此番集會旨在向聯邦醫療保險抗議，停止當前不重視阿茲海默症及其他認知障礙症患者的醫療政策。(記者張心／攝影)
約200位華人長者冒雨參加阿茲海默症家庭用藥權利集會。(記者張心／攝影)
約200位華人長者冒雨參加阿茲海默症家庭用藥權利集會。(記者張心／攝影)
約200位華人長者冒雨參加阿茲海默症家庭用藥權利集會。(記者張心／攝影)
約200位華人長者冒雨參加阿茲海默症家庭用藥權利集會。(記者張心／攝影)

阿茲海默症 聯邦醫療保險 FDA

上一則

非公民投票法案受阻 移民聯盟提上訴

下一則

紐約市電費喊漲 華人麻木無奈

延伸閱讀

慈濟6月24日講座 專家談阿茲海默症

慈濟6月24日講座 專家談阿茲海默症
了解阿茲海默症&失智症中文講座

了解阿茲海默症&失智症中文講座
種族歧視致醫療照護差 非裔易患失智症多4倍

種族歧視致醫療照護差 非裔易患失智症多4倍
大華府健康中心 6/20阿茲海默症講座

大華府健康中心 6/20阿茲海默症講座
FDA核准阿茲海默新藥上市 有助輕度者延緩衰退

FDA核准阿茲海默新藥上市 有助輕度者延緩衰退

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷