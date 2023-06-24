數百華人集會 籲失智症藥納保險

阿茲海默症關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，阿茲海默症是目前不可醫治的大腦疾病，一人患病，全家有難。(記者張心／攝影)

阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)攜手阿茲海默症之聲(Voices of Alzheimer's)，23日於曼哈頓華埠劉錦方場(Kimlau Square)，舉辦支持阿茲海默症家庭用藥權利集會，要求聯邦醫療保險 (Medicare)停止當前不重視阿茲海默症及其他認知障礙症患者的醫療政策，盡快完全支付經聯邦食品暨藥物管理局(FDA )批准的阿茲海默症藥物費用。

當天的集會吸引約200位華人長者冒雨參加， 抗議者們認為，罹患阿茲海默症的病人，有權獲得經FDA批准的藥物，就像癌症、心臟病和愛滋病患者一樣；如果阿茲海默症的病人無法拿到這些藥物，則會進入阿茲海默症晚期，那時再吃「神仙妙藥」也是無力回天。

阿茲海默症關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，阿茲海默症是目前為止不可醫治的大腦疾病，只要家中有一人患病，該家庭都需要共同承擔患病帶來的不便及成本；然而，聯邦醫療保險卻以各種理由，限制支付或完全不支付已被FDA批准的藥物，不僅給失智症家庭帶來極大的財務壓力，也延誤了救助患者的「黃金時間」。

石蔚靜說：「我們必須發聲，呼籲聯邦醫療保險盡快停止對阿茲海默症的忽視，保護所有失智症家庭得到應有的醫療照顧。 」

華裔照護者發言代表王羅美蘭表示，她的丈夫是阿茲海默症患者，長住療養院，她每天都會到療養院看望和照顧他；「雖然他已經不太認識我了，但是他還是很依賴我，我知道他每天都盼望我在他的身邊，摸摸他的額頭、握握他的手。」