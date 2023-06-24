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華埠電單車店火災 3天後復燃幸及時控制 同行：起火店內滿地電線

記者劉梓祁／紐約報導
華埠電單車商鋪20日發生火災，火勢撲滅至今現場仍有許多被燒毀的電單車及零件，23日下午6時一度傳出火勢復燃。(記者劉梓祁／攝影)
華埠電單車商鋪20日發生火災，火勢撲滅至今現場仍有許多被燒毀的電單車及零件，23日下午6時一度傳出火勢復燃。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠的電單車店日前發生三級大火，導致四人死亡、兩人重傷，至今現場仍拉起封鎖線，因火勢被燒焦黑的電單車及零件散落一地，23日下午6時許，一度傳出店內火勢又再復燃，相當危險；市府則在當天的公共安全簡報會上表示，今年截至目前，因鋰電池導致的火災死亡人數，已為去年全年的兩倍，成為全市火災致死主因之一。

發生火災的商鋪「宏旗精修電動車」地處華埠麥地臣街(Madison St.)80號，於20日凌晨發生大火，也是今年內紐約市發生的第108起鋰電池相關火災；截至23日，仍可見商鋪內被燒得一片焦黑，現場拉起層層封鎖線，一旁街道則堆起被燒毀的電單車、零件等。

該棟樓上的居民，則得以在當天返回取走個人物品，但何時能返回時間未定；此次大火造成四人死亡，包括一位74歲女性和83歲男性。根據樓內居民，大樓住戶多數為長者。距離大火發生已三日，23日當天下午6時許，店內火勢因不明原因又再復燃，但所幸很快就得到控制，未造成更多損失。

市府同日在市政廳召開公共安全簡報會，市公共安全辦公室運營主管邁耶斯(Justin Meyers)表示，鋰電池導致的火災問題正在全市不斷浮現，根據統計，已與電力火災並列成為今年紐約市火災死亡的首要原因，改變了持續近100年的規律。

對於華埠電單車店火災，社區有多位相關業者表示，起火商鋪內環境惡劣，物品擺放凌亂不堪，導致失火並非意外。由於擔心遭同行報復，幾位業者要求匿名。

其中一名業者說，電池、電線為危險物品，對於電單車商家，首要任務便是維持店內的有序及整潔；還有業者說，事發店鋪內部環境堪憂，甚至「滿地都是電線」，導致「無法落腳」，早已存在隱患，起火並非偶然。

另有曾光顧過事發店家的一名業者用「亂七八糟」形容店內情形，並指其內部堆積有大量雜物，其中包括地下室。

「精修電動車」店主劉宏旗回應，不否認店內電池、雜物繁多，但對防火安全從未放鬆警惕，不僅會在閉店後關閉所有電源，亦會妥善處理廢舊電池，甚至早已取消了代充電服務，對此他也不清楚起火原因為何。

劉宏旗還說，會造成凌亂印象，是有大量顧客未按時取車，導致店內物品積壓，但他均會確保斷開所有車輛電源才離開；此外，因房東指店鋪影響行人，他早已打算搬離，不料「才剛準備和新店址簽合約時，火災便發生」。

在該起意外中重傷的兩名傷者，市消防局火災原因調查局負責人弗林(Daniel Flynn)表示，兩人預計將存活；火災發生後，劉宏旗也曾被帶到市警五分局接受詢問，目前調查仍在進行。

在大火後，市長亞當斯(Eric Adams)也到場視察，並提出舉措，限市消防局在12小時內回應針對電池相關安全的311熱線舉報；弗林說，自21日新舉措生效後至23日中午，市消防局已根據線報進行了十次檢查，其中八個為曾檢地址、兩個為違規重查，共開具11份傳票、三項違規令和兩份刑事法庭傳票。

邁耶斯表示，同時段內，311熱線共收到六份針對四處地址的電單車相關舉報，但未透露地點。

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