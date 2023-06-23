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單車店火災後 紐約州檢發布鋰電池中文防火建議

記者劉梓祁／紐約報導
州檢察長辦公室所提供的簡體中文版鋰電池海報。(州檢察長辦公室提供)
州檢察長辦公室所提供的簡體中文版鋰電池海報。(州檢察長辦公室提供)

曼哈頓華埠一電單車店日前發生三級大火，造成至少四人死亡，市長亞當斯(Eric Adams)次日視察現場並宣布應對鋰電池舉報的新舉措，呼籲民眾提高意識；22日，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)發布公告，向紐約市民提供避免電單車及電池危害建議。

詹樂霞表示，此公告基於華埠麥地臣街(Madison St.)80號地下商鋪的致命火災而作，因大火源頭中的鋰電池具有極大危險性，且比普通電池更起火。公告指，2022年中紐約市至少發生了220起因鋰電池引起的火災，今年至今已有108起。

詹樂霞說，雖然電單車為十分方便的交通工具，但亦有可能為紐約市民及其家庭帶來重大風險，因此最佳的預防方式，為妥善處理電池及其他電車設備，和宣傳及遵守對應的預防措施。公告中，詹樂霞敦促民眾採取一切必要措施，以避免類似慘劇再次發生，並列出部分建議。

該辦公室建議，若消費者在購買、儲存、充電和處理鋰電池的過程中遵守正確預防措施，便可極大程度避免事故發生。措施包括：從可信的製造商購買電單車和電池；定期檢查電池的狀況，若出現異味、形狀或顏色的變化，須立即停用並聯絡當地消防局或撥打911；將電池存放在安全的區域；僅使用原製造商提供的電纜和電源適配器等。

詹樂霞還說，紐約市議會正在考慮設立舊電池回收計畫，並為相關行業人員提供保護充電中的電池的防火容器(Fireproof Containers)。此外，州檢察長辦公室(OAG)以多種語言製作了一份鋰電池宣傳單，包括簡體中文。

紐約市 華埠 亞當斯

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