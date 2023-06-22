皇后區議員提案 兩會過關 減輕合作、共有公寓業主地稅
紐約州眾議會及參議會，近日通過由皇后區議員提出的兩項關鍵性提案，為紐約市中產階級合作公寓(co-op)及共有公寓(condo)業主提供更全面的地稅減免措施。
這兩項提案由皇后區州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)提出，其中A.7758號提案，旨在擴大和延長J-51計畫，A.4972A號提案，旨在延長紐約市合作公寓及共有公寓業主可以接收地稅減免的時限。
J-51計畫是為合作及共有公寓業主提供的一項地稅減免措施，使他們的資本投資變得更可負擔，但它在2022年6月29日到期，致使業主在對他們的公寓進行改造或升級之時，將承擔更多經濟負擔。
A.7758號提案將合作公寓業主的申請資格，由3萬5000元的課稅價值(assessed value，AV)上限，增加到了4萬5000元，使得更多合作公寓業主都能申請這個項目。通常，4萬5000元課稅估值，約等於一個房屋單元35萬元的市場房價。
此外，這條提案也使在2022年6月29日後、2026年6月30日前完成改造或升級並符合申請條件的公寓，同樣可以申請抵稅減免。
根據紐約市現行的地稅制度，合作及共有公寓業主所支付的有效地稅稅率，遠高於價值相當的單、雙及三家庭業主。而A.4972A號提案，則旨在解決這種不公平的現象，提案擬將全市合作及共有公寓業主的地稅減免措施再延長四年，減輕他們的經濟負擔。
布朗斯丁表示，隨著生活成本上升，必須盡力為中產階級的公寓業主們降低維護的成本，兩項提案對於保護全市這些重要的可負擔房屋資源至關重要。
在參議會提出與A.4972A相對應的S.3252A號提案的州參議員劉醇逸表示，合作及共有公寓的地稅減免以及J-51項目，能使中等收入家庭、首次買房的業主和退休民眾都能夠維護和翻新自己的住宅，享受他們的住房，也不承擔過高的地稅。這些提案將為相關業主提供重大的救濟和穩定性，尤其是對於東北皇后區眾多的合作及共有公寓業主，他們都借助著這些措施來確保能夠供房買房。
另一方面，布朗斯丁還提出了一條編號為A.5050的新案，在第97號地方法明年將如期施行的大背景下，提案在為合作公寓提供相關的財務救濟。
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