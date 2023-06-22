視察華埠火災車店 亞當斯： 311電池投訴限12小時內回應

亞當斯等人視察失火地點。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠一電單車商鋪於20日凌晨，發生由鋰電池引起的大火，造成至少四人死亡，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)21日前往事故現場視察，並宣布加強相關檢查和教育 工作的計畫，即日起各消防局，需在12小時內對311熱線收到的電池相關投訴作出響應。

當日下午，亞當斯與市小商業局局長金德彥(Kevin Kim)、市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)等人，到位於麥地臣街(Madison St.)80號的「宏旗精修電動車」失火商鋪視察，期間亞當斯曾撿起現場一塊長方形金屬物體仔細查看。

市小商業局局長金德彥在華埠發言。(記者劉梓祁／攝影)

而亞當斯等人當天也在孔子大廈外宣布多項新計畫，以加快針對鋰電池危害的響應，以及聯合多方的宣傳和教育活動。

亞當斯表示，鋰電池造成的危害「令人擔憂」，一旦發生意外可能導致火勢迅速蔓延；他說，違規使用鋰電池的群體，部分來自低收入地區，對任何將市民置於危險的行為零容忍。

市長亞當斯在華埠發言。(記者劉梓祁／攝影)

面對數量激增的鋰電池火災，亞當斯說，州與聯邦政府都需作出行動；為加強執法，他也宣布，從即日起，認為針對電單車商鋪或與電池有關的311熱線投訴，市消防局需在12小時內給予回應，以避免慘劇、挽救生命。此前，該時限為72小時。

同時，消防局與小商業局將在未來數周內，聯合開展外展教育工作，向電單車和鋰電池使用者，介紹安全要點和法律法規。

卡瓦那表示，此次教育行動的主要目標為電單車店，因為其大多存放大量鋰電池；截至目前，當局已對全市範圍內的住宅與商業樓宇進行了222次檢查，並開出了476張罰單，和136份嚴重違規通知。

市消防局局長卡瓦那在華埠發言。(記者劉梓祁／攝影)

此次大火發生前，市消防局曾在去年5月檢查過涉事店鋪，並發現使用延長線充電等違規行為，但便衣檢查員在上月的回訪中，並沒有檢查內部電池庫存，也未報告新的違規。

20日凌晨發生三級大火的「宏旗精修電動車」，火勢發生後延燒至樓上，至少四人死亡，其中包括一位71歲長者；數據顯示，紐約市今年由電單車鋰電池引起的火災已超過百起，造成13人死亡。