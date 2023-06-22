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司機喊話州長 完全豁免堵車費

記者張心／紐約報導
華人司機賴Jimmy表示，隨著網約車的誕生，加上疫情的打擊，出租車行業生意愈發不好。(記者張心／攝影)
華人司機賴Jimmy表示，隨著網約車的誕生，加上疫情的打擊，出租車行業生意愈發不好。(記者張心／攝影)

紐約出租車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance，簡稱NYTWA)約百名司機，21日在位於曼哈頓中城的州長辦公室前抗議，要求完全豁免向出租車司機(FHV drivers)徵收堵車費

大都會運輸署(MTA)在上月公布了曼哈頓60街及以南的堵車費徵收計畫，雖然具體金額州府仍在商議中，但根據MTA最新提供的信息，出租車和優步(Uber)、Lyft等網約車，若進入管制區，每天將會被收費一次，引發了司機的強烈不滿。

紐約出租車工人聯盟發表聲明稱，雖然政府看似「網開一面」一天只徵費一次，但據悉金額最少就要十元，甚至是23元。這對於剛從疫情中緩慢復甦的出租車行業來說，無異於「雪上加霜」，畢竟出租車司機多為新移民，大家都背負大量貸款。

「如果不豁免，那麼堵車費將是出租車司機們上繳的第四項稅費」；該聯盟表示，自2009年以來，出租車司機每跑一單就要向政府交0.5元；2019年開始，途徑96街及以下的車程還要額外上交2.5元。

此外，若是司機沒有車輛，需要向出租車公司租車者，還要另外繳納銷售稅，其中MTA獲得10%的分成。每年算下來，共須繳納超過1萬5000元給MTA，有司機因此背負高達17萬的貸款。

來自馬來西亞的華人出租車司機賴Jimmy表示，「州府太貪心，已經通過出租車收了納稅人那麼多錢，現在又要從司機的口袋中拿錢」；他說，自己在紐約開出租車20年了，如今賺的錢和20年前差不多，「這點我對天發誓，日子真的愈來愈難」。

賴Jimmy指出，隨著網約車的誕生，加上疫情的打擊，出租車行業生意愈發不好，「客流量太少，哪怕加入網約車，又要給平台接近三分之一的分成，現在州府又要多收費，簡直就是左右為難。」

紐約出租車工人聯盟呼籲，要求州長霍楚(Kathy Hochul)和議員們，完全豁免出租車司機的堵車費，對於出租者司機們在優步(Uber)和Lyft平台上繳的堵車費也要悉數退還。目前，州長辦公室尚未對此發表評論。

紐約出租車工人聯盟發動約百名司機，21日在州長辦公室前抗議。(記者張心／攝影)
紐約出租車工人聯盟發動約百名司機，21日在州長辦公室前抗議。(記者張心／攝影)
堵車費徵收計畫引起出租車司機的強烈不滿。(記者張心／攝影)
堵車費徵收計畫引起出租車司機的強烈不滿。(記者張心／攝影)
紐約出租車工人聯盟發動約百名司機，21日在州長辦公室前抗議。(記者張心／攝影)
紐約出租車工人聯盟發動約百名司機，21日在州長辦公室前抗議。(記者張心／攝影)
出租車司機要求州府完全豁免對出租車司機的堵車費徵收。(記者張心／攝影)
出租車司機要求州府完全豁免對出租車司機的堵車費徵收。(記者張心／攝影)
出租車司機要求州府完全豁免對出租車司機的堵車費徵收。(記者張心／攝影)
出租車司機要求州府完全豁免對出租車司機的堵車費徵收。(記者張心／攝影)

租車 堵車費 MTA

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