紐約市租金穩定房10月漲價 一年期租約漲3%

全市租金穩租房一年期租約漲幅將為3%、兩年期租約的首年漲幅將為2.75%，次年在首年的基礎上再漲3.2%。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市租金 督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)21日晚舉行投票 ，決定將全市穩租房一年期租約漲幅設為3%、兩年期租約的首年漲幅設為2.75%，次年在首年的基礎上再漲3.2%，兩年累計漲幅超過6%；新規將於10月1日起生效，全市將有近100萬套住屋受影響，這也是紐約市穩租房連續第二年大幅漲租，過去兩年的漲幅均高於2013年以來任何一年。

唐人街住客協會等租客維權團體組織數百人在會場內外示威，抗議漲租。(造路紐約提供)

紐約市有近百萬套公寓為穩租房，每年租金漲幅不得超過規定；去年，紐約州租金大幅上漲，租金督導委員會決定一年期租約漲幅3.25%、兩年期租約漲幅設為5%；今年通膨繼續高企，為反映運營成本增長，委員會在初步投票時將一年期漲租區間漲租區間設為2%至5%、兩年期租約漲幅設為4%至7%。

唐人街住客協會等租客維權團體組織數百人在會場內外示威，抗議漲租。(造路紐約提供)

在經過多輪公聽後，租金督導委員會21日於市大亨特學院禮堂舉行最終投票，「租金正義聯盟」(Rent Justice Coalition)、亞裔反暴力聯盟(CAAAV)旗下的唐人街住客協會(Chinatown Tenants Union)等租客維權團體組織數百人在會場內外示威，抗議漲租；不過，委員會吸取初步投票時講台遭示威者占領的教訓，將禮堂座席前八排清空並設立警戒線，由市大保全和市警把守，此舉被示威者譏諷認為委員會懼怕租客。

市租金督導委員會21日晚舉行初步投票，決定將全市穩租房一年期租約漲幅設為3%、兩年期租約的首年漲幅設為2.75%，次年在首年的基礎上再漲3.2%。(視頻截圖)

租金督導委員會的九名委員分別由兩名租戶委員、兩名房東委員以及五名公共委員組成；會上，租戶委員提出減租或凍結租金的動議，房東委員則提出更激進的漲租動議，但均未通過；最終，代表市長意願的委員會主席戴維森(Nestor Davidson)提出折中方案，一年期租約漲幅設為3%、兩年期租約的首年漲幅設為2.75%，次年在首年的基礎上再漲3.2%，該方案以五比四通過。

委員會吸取初步投票時講台遭示威者占領的教訓，將禮堂座席前八排清空並設立警戒線，由市大保全和市警把守，此舉被示威者譏諷認為委員會懼怕租客。(取自推特)

市長亞當斯(Eric Adams)上任以來已經連續兩年漲租，他在投票後發表聲明感謝租金督導委員會的艱苦工作，認為新的租金漲幅不僅讓租客免受更高幅度的漲租，同時也減輕了小房東維護房屋成本上升的壓力；他說，解決紐約市住房危機的正道是增加房屋供給，市府將繼續向州府爭取更多可負擔房屋的政策激勵。