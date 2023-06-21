市長設宴…華裔學委籲亞當斯提升教學質量

市長亞當斯在歡迎致詞中表示，紐約市非常注重教育。（趙愷文提供）

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監 班克斯(David Banks)20日在市長官邸設宴，歡迎新當選的2023年至2025年度學區 委員；此番華裔家長們當選者眾多，他們表示積極參與的主因是不滿紐約市教育現狀，希望親自參與為華人學生帶來更多優質變革。

亞當斯在歡迎致詞中表示，紐約市非常注重教育，自己當選後已投入210億元給教育等「對民眾有益」的事業，未來希望和各學區學委們攜手同行，一起紐約市學生創造更光明的未來。

新當選布碌崙(布魯克林)第20學區學委的趙愷文(Kevin Zhao)表示，他疫情期間幫女兒的學校舉辦華人家長講座，才使他發現華人對教育充滿熱忱但也有頗多意見；他表示，目前最大的癥結是教育質量低下，州考63%數學不及格的概率就是最突出的例證。

「州考不及格，平日考試老師再給90分又有什麼意義？」趙愷文認為，紐約市的教育改革太著眼於「形式」，比如抽籤、分班等等，「這都治標不治本，如果學校都辦好，質量都提高，那隨便抽籤分班也無妨。問題不在於這些錄取形式，而是教育質量。」

連任第20學區學委的謝曉瓊表示，自己最希望推行學區內教學的靈活度，「我家裡有三個小孩，在教育他們的過程中，我發現一定要根據不同的個性和水平給出不同的教育方式。」她認為，人們習慣於將screening program簡單理解為按分數錄取，但其實真正代表的是「給每個層次的學生最適合的教學內容」，「按分數排班、按需求來分配，程度不同，學得不同，循序漸進給學生最合適的。」