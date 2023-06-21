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左派教育團體 抗議學委選舉不透明

記者張心／紐約報導
Adriana Alicea表示，自己被取消參與皇后區第28學區學委選舉，因為自己獲得了NYC Kids PAC組織的背書。（記者張心／攝影）
Adriana Alicea表示，自己被取消參與皇后區第28學區學委選舉，因為自己獲得了NYC Kids PAC組織的背書。（記者張心／攝影）

約30名學區委員和家長20日聚集在市長官邸前，抗議市教育局(DOE)在學區委員選舉過程中缺乏透明度，要求第三方機構重新評定學委選拔。

時值新一屆紐約市學區委員人選勝出，20日下午市長亞當斯(Eric Adams)和市教育局委員班克斯(David Banks)在市長官邸宴請新任委員，但不少被剝奪學委選舉資格的人士，「特意」選擇同期聚集在宴會廳門口，質疑市教育局的選舉結果，「施壓」班克斯重新進行學委評定。一些與會家長表示，因為得到被教育局認定為「政治組織」的團體背書，因而被剝奪參選資格。

家長Adriana Alicea表示，自己被取消參與皇后區第28學區學委選舉，因為自己獲得了NYC Kids PAC組織的背書，「市教育局認定它是政治組織，我很想知道相比PlaceNYC，誰政治屬性更強？」現任第16學區學委Nequan Mclean隨後說，今天這個機會不是為了反對PlaceNYC的學委背書，只想把公眾看不到的另一面展示出來，呼籲相關單位對市教育局學委選拔進行全面、獨立、徹底的重審。

華裔家長Paullette Healy表示，自己住在布碌崙第20學區，但此次被調劑到第75學區做學委，和個人期待完全不符，「我詢問市教育局原因，但沒有得到任何回答。」她認為，這或許因自己與第20學區「大方向」不合有關，「當地的家長多主張按分數錄取，但我對此有些保留意見，認為作為多族裔人口學區，應該考慮到所有學生利益。」

約30名學區委員和家長20日聚集在市長官邸前，抗議市教育局在學區委員選舉過程中缺...
約30名學區委員和家長20日聚集在市長官邸前，抗議市教育局在學區委員選舉過程中缺乏透明度。(記者張心／攝影)
華裔家長Paullette Healy表示，自己住在布碌崙第20學區，但此次被調...
華裔家長Paullette Healy表示，自己住在布碌崙第20學區，但此次被調劑到第75學區做學委，和個人期待完全不符，但市教育局未給正面答覆。（記者張心／攝影）

教育局 學區 亞當斯

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