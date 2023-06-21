左派教育團體 抗議學委選舉不透明

Adriana Alicea表示，自己被取消參與皇后區第28學區學委選舉，因為自己獲得了NYC Kids PAC組織的背書。（記者張心／攝影）

約30名學區 委員和家長20日聚集在市長官邸前，抗議市教育局 (DOE)在學區委員選舉過程中缺乏透明度，要求第三方機構重新評定學委選拔。

時值新一屆紐約市學區委員人選勝出，20日下午市長亞當斯 (Eric Adams)和市教育局委員班克斯(David Banks)在市長官邸宴請新任委員，但不少被剝奪學委選舉資格的人士，「特意」選擇同期聚集在宴會廳門口，質疑市教育局的選舉結果，「施壓」班克斯重新進行學委評定。一些與會家長表示，因為得到被教育局認定為「政治組織」的團體背書，因而被剝奪參選資格。

家長Adriana Alicea表示，自己被取消參與皇后區第28學區學委選舉，因為自己獲得了NYC Kids PAC組織的背書，「市教育局認定它是政治組織，我很想知道相比PlaceNYC，誰政治屬性更強？」現任第16學區學委Nequan Mclean隨後說，今天這個機會不是為了反對PlaceNYC的學委背書，只想把公眾看不到的另一面展示出來，呼籲相關單位對市教育局學委選拔進行全面、獨立、徹底的重審。