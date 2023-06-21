紐約客談／你支持全市限速降到20哩嗎？

交通問題是紐約這種大都市非常頭疼的問題。為了減少交通傷亡，紐約市 從2014年開始實施每小時25哩的限速，但這個限速規定真正得到落實，是去年在全市範圍普遍安裝了超速攝像頭之後。最近，州議會又開始討論「山米法案」(Sammy’s Law)，讓紐約市有權決定本市限速，最終將限速降到每小時20哩。此法案已在州參議會獲得通過，州眾議會可能正在進行的特別會期，討論這項法案。

儘管這項法案獲得了包括州長和市長在內的眾多支持，甚至有支持者絕食抗爭，但也有不少人提出了反對意見。有人認為，紐約市各處的交通狀況迥然不同，在紐約外區和市郊，車輛是可以以較快的速度行駛的，限速20哩只會給駕駛帶來困惑和不便。正因為如此，有不少紐約外圍的州眾議員 對法案表示不滿。

從另一方面講，守法的人始終守法，而違規的人總會違規。那些超速者不會因為限度降低就不超速了。哈林區州眾議員丁金斯(Inez Dickens)就認為，超速往往由於酒駕、吸毒、精神錯亂或犯罪衝動造成，將限速從25哩降到20哩，對這些人毫無影響，而只會給普通駕駛帶來障礙和不便。因此她不支持再次降低限速。

「山米法案」是為了紀念2013年在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)，追趕足球 時被一輛貨車撞擊身亡的12歲少年埃克斯坦(Sammy Cohen Eckstein)。減少交通事故，保證路人安全，無疑萬分正確。不過，立法者們是否也應該考慮到紐約道路和駕車者的實際情況，比如在不同地區採取不同的規定，這樣是否更具靈活性，更符合居民的實際需求？