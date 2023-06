全市公校 亞太裔歷史文化課本公布

即將在紐約市各個公校推行的亞太裔歷史文化課程在近日公布,內容涵蓋亞裔在勞工、經濟、宗教及文化方面的歷史與貢獻。(市教育局網站提供)

即將在紐約市各個公校 推行的亞太裔歷史文化課程在近日公布,這份歷史課程由幾位華裔 教授等主導編撰,內容涵蓋亞裔 在勞工、經濟、宗教及文化方面的歷史與貢獻,以及亞裔維護自己身分的抗爭史。

這份名為「被隱藏的聲音:亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)的課本,共有452頁,封面包含已故攝影師李揚國等九位亞裔傑出代表,已由市教育局上傳官網供民眾免費取閱下載。

課本編撰與設計過程中,也有多名華裔參與,來自市立大學亨特學院(Hunter College)亞裔歷史研究的教授雷淑明、郭安、以及安林(Linh An,音譯),為四位領銜學者中的三位,主導編撰歷史課本。由華裔共同創辦的「河內教育項目」(Yuri Education Project),為課本提供內容及編輯支持。華裔藝術家莊Michelle,則負責為課本及封面進行插畫創作。

課本內容涵蓋四篇時代寫照與介紹,分別為:「1560年至1820年:早期亞裔及夏威夷原住民在北美」、「1830年至1920年:政治限制、排亞、與抵抗」、「1930年至1970年:成為美國人」、「1975年以降:邊境、忍耐、與抵抗在當代美國」。

在每一歷史時期之下,課本還收錄了對當時歷史進程產生重大影響或意義的約40位亞太裔代表,其中包括華裔柑橘大王劉錦濃、贏得最高院官司確認美國公民權的黃金德、首位華裔好萊塢影星黃柳霜、建設美國第一條橫貫大陸鐵路的華人勞工等。

最後,課本還分享了有關亞太裔歷史及身分的常用術語,以及在紐約市想要探索或體驗亞太裔歷史與文化的推薦地點。

領銜學者雷淑明,也第一時間分享了課本的問世,她表示,請閱讀、分享、學習這些塑造了我們的歷史與身分、也還將繼續塑造的亞太裔們,這樣的歷史應當在我們的學校、圖書館、工作場地、媒體、以及在我們的親友之間被談論與講述。此前,她也出版了三本有關華裔以及移民的歷史專著。