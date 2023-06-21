我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

全市公校 亞太裔歷史文化課本公布

記者鄭怡嫣／紐約報導
即將在紐約市各個公校推行的亞太裔歷史文化課程在近日公布，內容涵蓋亞裔在勞工、經濟、宗教及文化方面的歷史與貢獻。(市教育局網站提供)
即將在紐約市各個公校推行的亞太裔歷史文化課程在近日公布，內容涵蓋亞裔在勞工、經濟、宗教及文化方面的歷史與貢獻。(市教育局網站提供)

即將在紐約市各個公校推行的亞太裔歷史文化課程在近日公布，這份歷史課程由幾位華裔教授等主導編撰，內容涵蓋亞裔在勞工、經濟、宗教及文化方面的歷史與貢獻，以及亞裔維護自己身分的抗爭史。

這份名為「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)的課本，共有452頁，封面包含已故攝影師李揚國等九位亞裔傑出代表，已由市教育局上傳官網供民眾免費取閱下載。

課本編撰與設計過程中，也有多名華裔參與，來自市立大學亨特學院(Hunter College)亞裔歷史研究的教授雷淑明、郭安、以及安林(Linh An，音譯)，為四位領銜學者中的三位，主導編撰歷史課本。由華裔共同創辦的「河內教育項目」(Yuri Education Project)，為課本提供內容及編輯支持。華裔藝術家莊Michelle，則負責為課本及封面進行插畫創作。

課本內容涵蓋四篇時代寫照與介紹，分別為：「1560年至1820年：早期亞裔及夏威夷原住民在北美」、「1830年至1920年：政治限制、排亞、與抵抗」、「1930年至1970年：成為美國人」、「1975年以降：邊境、忍耐、與抵抗在當代美國」。

在每一歷史時期之下，課本還收錄了對當時歷史進程產生重大影響或意義的約40位亞太裔代表，其中包括華裔柑橘大王劉錦濃、贏得最高院官司確認美國公民權的黃金德、首位華裔好萊塢影星黃柳霜、建設美國第一條橫貫大陸鐵路的華人勞工等。

最後，課本還分享了有關亞太裔歷史及身分的常用術語，以及在紐約市想要探索或體驗亞太裔歷史與文化的推薦地點。

領銜學者雷淑明，也第一時間分享了課本的問世，她表示，請閱讀、分享、學習這些塑造了我們的歷史與身分、也還將繼續塑造的亞太裔們，這樣的歷史應當在我們的學校、圖書館、工作場地、媒體、以及在我們的親友之間被談論與講述。此前，她也出版了三本有關華裔以及移民的歷史專著。

在去年5月，市長亞當斯(Eric Adams)以及市教育總監班克斯(David Banks)宣布在公校設立亞太裔歷史文化課程，並在全市12所公校首批試行，新課本問世後，預計將在新學年，陸續在全市超過1800所公校上線。民眾可至https://shorturl.at/qHI35下載。

課本收錄了贏得最高院官司確認美國公民權的黃金德。(取自歷史課本內容)
課本收錄了贏得最高院官司確認美國公民權的黃金德。(取自歷史課本內容)

華裔 亞裔 公校

上一則

97號地方法明年上路 法拉盛民怨沸騰

下一則

法拉盛非裔少年團夥屢襲華人 警無計可施

延伸閱讀

李琳達訪世報 擬助落實97號地方法

李琳達訪世報 擬助落實97號地方法
自碎畫拍出104萬英鎊 班克斯「垃圾桶中的愛」當年嚇壞眾人

自碎畫拍出104萬英鎊 班克斯「垃圾桶中的愛」當年嚇壞眾人
獎學金通知延遲 費郡公校拒向檢察長交報告

獎學金通知延遲 費郡公校拒向檢察長交報告
打壓亞裔？延遲通知獎學金 維州最大公校系統拒提交報告

打壓亞裔？延遲通知獎學金 維州最大公校系統拒提交報告
紐約市警總局長西維爾閃辭 華社褒貶不一

紐約市警總局長西維爾閃辭 華社褒貶不一

熱門新聞

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火