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州眾議員辭任 皇后區第27選區 11月辦特殊選舉

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區第27選區州眾議員羅森塔爾將於8月辭任。(羅森塔爾辦公室提供)
皇后區第27選區州眾議員羅森塔爾將於8月辭任。(羅森塔爾辦公室提供)

有消息稱，皇后區第27選區州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)將於8月辭任，他的選區包括白石鎮、大學點亞裔聚居地，預計將在11月舉辦特殊選舉。

該消息首先經由一猶太裔團體爆出，確認羅森塔爾將於8月辭任，並將在全國最大的猶太裔非牟利慈善機構之一「UJA聯盟紐約分部」(UJA-Federation of New York)擔任要職，紐約州依例則將在11月舉辦特殊選舉。

州眾議會第27選區位於皇后區東部，由秋園丘(Kew Gardens Hills)向北貫穿直至大學點以及白石，根據2020年人口普查，約有38%白人以及23%亞裔，而選區內郵編11356的大學點一帶，則約有近32%亞裔人口，為新移民華裔聚居地區。在2022年普選，民主黨籍的羅森塔爾以58.0%得票率獲勝。

因應特殊選舉，兩黨將舉薦候選人，民主黨的候選名單目前包括律師伯格(Sam Berger)，他是當地民主黨區領袖珀拉·伯格(Paula Berger)之子，以及市警區社區聯絡官寇恩(Jeff Kohn)與民主黨區領袖及老人院負責人裴爾曼(Simon Pelman)。

共和黨被提及的人選則包括福特(Stefano Forte)，他是市議會第19選區帕拉迪諾(Vickie Paladino)的競選經理，也曾在去年的州參議會選舉中挑戰史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)。去年搬到這個選區的福特此前則發表示，很榮幸被列為候選名單之一，但尚未作出參選的決定。

在去年的中期選舉，分析數據顯示皇后區東部意外出現「翻紅浪潮」，在大學點、白石鎮、貝賽、秋園、洛克威(Rockaway)等區域，當時的共和黨州長參選人李修頓(Lee Zeldin)，得票率超過民主黨霍楚(Kathy Hochul)，羅森塔爾代表的第27選區雖歷來在總統年選舉均為藍營，但去年李修頓的得票率卻達56%，這也使得不少人士認為該席位此次亦有翻紅的可能。

羅森塔爾(右)，圖為其與劉醇逸在大學點發放口罩。(取自羅森塔爾辦公室)
羅森塔爾(右)，圖為其與劉醇逸在大學點發放口罩。(取自羅森塔爾辦公室)
州眾議會第27選區。(取自州眾議會官網)
州眾議會第27選區。(取自州眾議會官網)

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