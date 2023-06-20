紐約市初選投票率低 皇后區最熱烈

數據顯示，受到選區重畫等影響，全市市級初選的提前投票率低迷，前三日的總票數不足1萬5000張。(本報檔案照)

根據紐約市選舉局的實時數據，受到選區重畫等影響，全市市級初選的提前投票 率低迷，前三日的總票數不足1萬5000張，皇后區 的投票數則為所有區中最多。

數據顯示，截至19日晚6時，除史泰登島外的全市四大區總共收到1萬4407張投票，每日約進票5000多張，皇后區、布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、布朗士 的投票總數，依次為4438、3948、3606、2415張。

除皇后區及布朗士地區檢察官外，今年的市級選舉均為排序複選制選票(Ranked Choice Voting)，前兩日的總票數為9646張。相比之下，去年同期，包括州長、聯邦及州議員、法官在內的中期選舉提前投票，共進票逾1萬7000張。2021年包括市長在內的市級選舉同期，則共進票逾3萬2000張。

專家指出，今年，史泰登島的市議會三席以及曼哈頓地區檢察官，均未面臨挑戰者，而由於選區重畫，許多在兩年前當選的市議員，又在今年面臨了第二次的競選，這些都導致今年的投票率預計將更低迷。

長期擔任民主黨政治顧問的申科夫(Hank Sheinkopf)還說，今年的選舉並非與切身利益攸關，這也解釋了為何民眾不在6月投票。許多席位也並未有人挑戰，而對於在位者來說，投票數越低他們越獲益，再次當選的機率就越大。

在皇后區法拉盛紐約童軍俱樂部(Boys’ Club of New York)投票站，志工表示，周六約有80人投票，周日截至下午3時，有14人投票，投票日期與父親節及六月節(Juneteenth)相撞也造成了低迷。

在阿斯托利亞(Astoria)動態影像博物館(The Museum of the Moving Image)投票站，周日下午的投票人數據統計約在40至50人，其中一位志工表示，大多數人是在提前投票的第四或第五天開始投票，且往往是在工作日的下班之後過來，而不是所認為的周末。

提前投票將持續至25日(周日)，初選日則為27日(周二)早6時至晚9時。