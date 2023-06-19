公園、綠道 試點開放電單車行駛

紐約市將解除公園和綠道到電單車和電動滑板車的禁令。(美聯社)

市公園局(Department of Parks and Recreation)日前宣布，將從6月20日起解除在公園和綠道中騎行電單車和電動滑板車的禁令，這將是一項為期一年的試點，持續到明年5月31日。

這一政策變化後，將允許人們在公園和綠道中騎行大多數電單車和電動滑板車，包括中央公園 和展望公園的環線，以及城市綠道，比如沿哈德遜河、東河、哈林河和牙買加灣的綠道。不過，公園內的人行道仍不允許騎行電單車和電動滑板車。

該規則適用於最高速度每小時25哩、有腳踏輔助的油門電單車，以及最高速度每小時15哩的站立式電動滑板車，但不包括更快更重的輕便摩托車或摩托車。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)在一份聲明中說，在紐約市 騎單車是最可持續的出行方式之一，紐約市的公園擁有一些風景最優美、通常也是最安全的自行車道，他希望這個試點項目能獲得成功，也提醒大家保持安全，並尊重所有公園遊客。

數據顯示，電單車正迅速成為紐約街景中不可或缺的組成部分，對於全市6萬5000名外賣郎來說尤其如此。電單車和電動滑板車作為一種通勤工具也越來越受歡迎。

紐約市2020年雖然將速度在每小時25哩以下的電單車合法化，市公園局則繼續執行公園電單車禁令，罰款高達150元，一直遭到公眾批評，因此才決定取消這項禁令。不過，公園執法巡邏人員和紐約市警察 局仍將有權對違反公園規則的騎車人開罰單，包括在人行道上騎車，或其他「魯莽」騎車者。