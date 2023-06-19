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公園、綠道 試點開放電單車行駛

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市將解除公園和綠道到電單車和電動滑板車的禁令。(美聯社)
紐約市將解除公園和綠道到電單車和電動滑板車的禁令。(美聯社)

市公園局(Department of Parks and Recreation)日前宣布，將從6月20日起解除在公園和綠道中騎行電單車和電動滑板車的禁令，這將是一項為期一年的試點，持續到明年5月31日。

這一政策變化後，將允許人們在公園和綠道中騎行大多數電單車和電動滑板車，包括中央公園和展望公園的環線，以及城市綠道，比如沿哈德遜河、東河、哈林河和牙買加灣的綠道。不過，公園內的人行道仍不允許騎行電單車和電動滑板車。

該規則適用於最高速度每小時25哩、有腳踏輔助的油門電單車，以及最高速度每小時15哩的站立式電動滑板車，但不包括更快更重的輕便摩托車或摩托車。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)在一份聲明中說，在紐約市騎單車是最可持續的出行方式之一，紐約市的公園擁有一些風景最優美、通常也是最安全的自行車道，他希望這個試點項目能獲得成功，也提醒大家保持安全，並尊重所有公園遊客。

數據顯示，電單車正迅速成為紐約街景中不可或缺的組成部分，對於全市6萬5000名外賣郎來說尤其如此。電單車和電動滑板車作為一種通勤工具也越來越受歡迎。

紐約市2020年雖然將速度在每小時25哩以下的電單車合法化，市公園局則繼續執行公園電單車禁令，罰款高達150元，一直遭到公眾批評，因此才決定取消這項禁令。不過，公園執法巡邏人員和紐約市警察局仍將有權對違反公園規則的騎車人開罰單，包括在人行道上騎車，或其他「魯莽」騎車者。

紐約市 警察 中央公園

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