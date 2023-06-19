CoinEx支付60萬罰款 與紐約州和解

紐約州檢察長詹樂霞日前起訴加密貨幣交易所CoinEx，雙方達成和解。(美聯社)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)此前起訴加密貨幣交易所CoinEx，指控其未按照法律程序向紐約州註冊的情況下進行交易；雙方日前達成和解，CoinEx將退還紐約投資 者總額超過110萬元的款項，並向紐約州支付60萬元罰款。

CoinEx是總部設於香港的虛擬貨幣 交易平台，由楊海坡於2017年創立，投資者可通過網站或手機App進行加密貨幣買賣；儘管紐約法律要求證券商和商品交易商要向州府申請經營許可證，但CoinEx忽略了這點，在調查過程中，州檢察長辦公室發現，位於紐約的IP地址可以在CoinEx上註冊帳戶，隨即提訴。

經過數月的協商，雙方達成和解協議；詹樂霞日前發布聲明指出，成功向CoinEx追討回屬於4691名紐約投資者、總額為117萬2971元的還款，對方也同意支付紐約州60萬元罰款；此外，該公司宣布將從美國撤出其平台和服務，絕不再在本地發行、銷售、或購買證券和進行商品交易。

其中，CoinEx必須實施地理封鎖，防止紐約IP地址的用戶訪問其平台，同時禁止協助美國客戶創建新帳號，現有的美國顧客也需從平台上撤回加密貨幣的投資。

在和解達成的90天內，投資者可直接從CoinEx收到加密貨幣形式的退款，90天之後，符合條件的投資者則可以通過辦公室獲得美元退款，可發電郵至[email protected]查詢詳情；只要投資者帳戶截至2023年4月25日還在使用，便可獲得退款。

「未註冊的加密平台將對投資者、消費者和整體經濟構成風險」，詹樂霞說，這項協議應對任何的加密貨幣公司發出警告，無視法律將導致嚴重後果；上個月，她宣布新的加密貨幣相關立法，旨在保護紐約投資者，累積至當前，已從違反法律的加密貨幣公司中收回超過5億元款額，詹樂霞強調其辦公室將持續加強對加密貨幣行業的監督和管制。