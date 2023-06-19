新當選華裔家長：盼提高辦學質量 幫扶新移民
華裔在公共教育事務方面的參與度近年來顯著提高，2023年至2025年紐約市學區委員會選舉，不少華裔家長當選，他們希望提高學區的辦學質量，幫助新移民學生找到歸屬感。
「這是一個很好的學習機會」，以239.5票第三高票數獲選皇后區森林小丘第28學區委員的程宇韜說，在他的朋友及第28區老學委趙路的介紹下，他首度參與，「想給孩子作個榜樣，告訴他們不要懼怕失敗，也想了解教育系統的運行後，為社區及家長作些有幫助的事情」。
程宇韜96年大學畢業，赴美讀研，之後定居美國。他的女兒就讀當地的303初中，這是一所通過藝術來激發好奇心與興趣的特色學校，經過家長努力設立了課後班後，更是令更多的家庭趨之若鶩，「但第28學區的教育水平很不平均」，他既想在任期7月1日後幫助提高學區的辦學質量，也想倡導與促進課後班的安全與水平，「課後班是家長們的剛需」。
鑑於同一學委的孩子不得就讀同一所學校，第26區前學委孫Winnie，此次也首度轉戰全市不分區英語語言學習者委員會(CCELL)並成功獲選。她的女兒曾在校園遭四位男生霸凌，被其中一位男生鎖喉，學校迄今無回應，她也因此積極參選，她表示，之後將幫助更多新移民家庭盡快適應美國的生活，跟上學校與同齡人的節奏，找到歸屬感，並了解與使用自己的權益。
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