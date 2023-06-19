新當選華裔家長：盼提高辦學質量 幫扶新移民

孫Winnie均當選新一屆學區委員。(記者鄭怡嫣／攝影)

華裔在公共教育 事務方面的參與度近年來顯著提高，2023年至2025年紐約市學區 委員會選舉，不少華裔家長當選，他們希望提高學區的辦學質量，幫助新移民學生找到歸屬感。

「這是一個很好的學習機會」，以239.5票第三高票數獲選皇后區森林小丘第28學區委員的程宇韜說，在他的朋友及第28區老學委趙路的介紹下，他首度參與，「想給孩子作個榜樣，告訴他們不要懼怕失敗，也想了解教育系統的運行後，為社區及家長作些有幫助的事情」。

程宇韜96年大學畢業，赴美讀研，之後定居美國。他的女兒就讀當地的303初中，這是一所通過藝術來激發好奇心與興趣的特色學校，經過家長努力設立了課後班後，更是令更多的家庭趨之若鶩，「但第28學區的教育水平很不平均」，他既想在任期7月1日後幫助提高學區的辦學質量，也想倡導與促進課後班的安全與水平，「課後班是家長們的剛需」。