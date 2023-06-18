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曼哈頓地鐵車廂 男子遭刺身亡

記者張心／紐約報導
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。(記者張心／攝影)
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。(記者張心／攝影)

紐約市警於17日早4時在地鐵4號線車廂內，發現一名男子倒在血泊中，經調查死者被刺身亡，根據大都會運輸署(MTA)員工，現場有「大量的血」，成為本周第二起發生在地鐵上的刺殺案；市警數據顯示，截至本月11日，攜帶刀子、刀片等「切割工具」(cutting instruments)的通勤客，較去年同期增加了60%。

根據市警消息，警方於17日早4時接獲報案，趕到曼哈頓14街聯合廣場(14th St./Union Square)地鐵站，於停靠在站台的4號線列車最後一節車廂內，發現一名32歲男子失去知覺地躺在長椅上，現場有大量血跡。

該男子被送往表維醫院(Bellevue Hospital)後不治身亡；經調查，死者生前有大量的犯罪紀錄，但目前尚不確定是否和他的死有直接關係。

警方表示，此輛4號線列車駛進14號線站台時，目擊者在最後一列車廂看到被害人，隨即向列車長回報，在人員趕到現場後，發現被害人遭刺傷，繼而立刻撥打911報案。

「我看到了非常多的血」，該名員工表示，警方到達現場後，因查案需求，列車被轉移到快線車道上，直到7時30分才回到常軌通道。

目前，尚未有人被捕，警方仍在繼續調查被害人生前的行蹤、尋找線索；警方表示，目前仍不清楚被害男子是在地鐵車廂內還是車廂外被襲擊。

這起事件也成為本周發生的第二起地鐵刺殺案，13日晚8時10分，36歲的Devictor Ouedraogo在J線地鐵上遭刺死，他當時因醉酒騷擾乘客，與20歲的Jordan Williams發生爭執，進而遭對方刺殺；Jordan Williams被控過失殺人罪。

根據市警數據，過去一年裡，警方在地鐵上繳獲的非法刀具、剪刀和鋒利刃器數量大幅增加。截至本月11日，警方已經逮捕了572名攜帶「切割工具」的通勤客，較去年同期增加了60%；在過去四年裡，相關逮捕人數也飆升了126%。

與此同時，地鐵上的槍枝逮捕案也在不斷增加，比2019年同期上漲了90%。

地鐵站 大都會 紐約市

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