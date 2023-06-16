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柏路重開？ 華埠民眾意見分歧

記者張心／紐約報導
市交通局列舉柏路重開附近的挑戰。(截自線上會議)
市交通局列舉柏路重開附近的挑戰。(截自線上會議)

紐約市交通局(Department of Transportation)於15日舉辦線上會議，就曼哈頓華埠柏路(Park Row)未來的改造計畫收集社區意見，居民對重開柏路意見不一，多數認為柏路為華埠和周邊經濟振興要道，必須盡快開放；少數擔心重開柏路會增加劉錦方場(Kimlau Square)附近的交通隱患和路況壅堵，建議只允許行人和單車通過。

此次市交通局「改善街道 華埠連線」的線上會議，就柏路未來徵求民眾建議，問題聚焦在柏路是否要對機動車開放；應設置為單行道還是雙向道；是否設置開放天數限制；如何引流更多布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)遊客到華埠；如何保證劉錦方場附近的交通不更加混亂等，線上會議約有100位民眾加入，市交通局將20人分為一個討論小組，由政府工作人員負責提問並傾聽意見，全程提供普通話和廣東話同聲翻譯。

自1950年代就居住在華埠的Victor Huey首先表示，柏路有300個停車場，但沒有一個屬於華埠民眾，而沒有停車場的華埠難以吸引到遊客消費，「沒有商業的華埠在死亡，我們眼睜睜看著卻無濟於事。」他的話引發現場共鳴，居民Lucy West也質疑，柏路並非市警的專屬停車場。

律師古奇(Edward Cuccia)表示，柏路沒有理由再關了，否則華埠和小義大利的經濟都要受到極大影響。居民Megan Brosterman也說，柏路不開放且路標不明，為遊客造成極大不便，「每個月有約700萬旅客經過布碌崙大橋，對於周圍社區是增加經濟增長的機會，但我經常在柏路上遇到問路的遊客，還要親自帶他們到華埠。」

然而，Jim Kontnier認為，自己每天都經由柏路到下城遛狗，若沒有機動車經過，對行人更安全，「建議市府把柏路打造成行人和單車專用道，減少交通隱患。」

華埠居民江Nancy則說，當前不開放的柏路也不見得安全，夜晚燈光昏暗，建議盡早重開，這樣對華埠和小義大利的經濟復興都是好事。

市交通局設計部副主任葛雷歐(Casey Gorrell)發言，政府對於柏路重開的爭議點，在於擔心加大劉錦方場附近的交通壓力；但已聽到居民的心聲，未來會繼續商議並即時和社區溝通。

柏路在九一一事件後因安全考慮被關閉，市警設哨卡，只有公車、公務車和區域內居民可以...
柏路在九一一事件後因安全考慮被關閉，市警設哨卡，只有公車、公務車和區域內居民可以通過。(本報檔案照)
政府對於柏路重開的爭議點，在於擔心加大劉錦方場附近的交通壓力。(截自線上會議)
政府對於柏路重開的爭議點，在於擔心加大劉錦方場附近的交通壓力。(截自線上會議)
近百位民眾自發在線向市交通局表達柏路重開意見。(截自線上會議)
近百位民眾自發在線向市交通局表達柏路重開意見。(截自線上會議)

華埠 義大利 布碌崙

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