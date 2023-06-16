我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

紐約霧霾待8小時 等同吸30根菸

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市在本月7日受到加拿大山火霧霾影響，最嚴重時天空彷彿套上黃色濾鏡。(記者胡聲橋／攝影)
紐約市在本月7日受到加拿大山火霧霾影響，最嚴重時天空彷彿套上黃色濾鏡。(記者胡聲橋／攝影)

日前由加拿大山火造成的霧霾飄到紐約造成嚴重空氣汙染，空氣質量指數(AQI)測得最高數值為417的「危險」等級，也讓紐約創下自有偵測空氣質量以來的最糟指標；根據計算，若成年人暴露在當日測得最高數值下八個小時，就等同於抽了30根菸。

柏克萊加大(UC Berkeley)在2015年設計了一種計算方式，將小於2.5微米的顆粒物(PM2.5)水平等同於吸菸，一根菸造成的空氣汙染相當於每立方米空氣中有22微克PM2.5顆粒物；該計算方式，則將一個地方的空氣質量指數，轉化為吸了多少根菸。

根據該計算方式，紐約市在本月7日霧霾影響最嚴重的時段，一個成年人暴露在布碌崙(布魯克林)布什維克(Bushwick)的室外八小時，就等同吸了30根菸；在皇后區的市大皇后學院(Queens College)附近，約等於35根菸；布朗士的洋基球場(Yankee Stadium)附近約18根菸；曼哈頓上城和史泰登島，則分別相當於19和21根菸。

與此相對照，在一個普通的日子裡呼吸紐約市的空氣，對健康的影響，相當於每天抽半根到一整根菸。這種影響取決於季節，紐約市的空氣質量在夏季高溫時往往會變差。

這種空氣汙染會導致呼吸道疾病如哮喘，和心血管疾病的症狀惡化；根據市衛生局近日公布數據，霧霾發生的隔日，因哮喘到紐約市醫院急診室就診的人數是以往的兩倍，高貧困區、非洲裔和西語裔聚居區發病率最高。

事實上，在7日民眾可用肉眼看見霧霾的影響前，紐約空氣質量已經開始變糟；例如6日當晚在洋基隊的比賽中，空氣中的顆粒物含量是沒有受到空汙影響下的20多倍，看球賽的球迷等同吸了五根菸。

不過哥倫比亞大學梅里曼公共衛生學院(Columbia University Mailman School of Public Health)環境健康科學助理教授Marianthi-Anna Kioumourtzoglou則認為，將山火造成的空氣汙染與吸菸相比並不精確，因為汙染成分略有不同。據估計，木材煙霧帶來的致癌風險是同等數量的菸草煙霧的12倍。

紐約市 空氣汙染 洋基

上一則

柏路重開？ 華埠民眾意見分歧

下一則

紐約、新州3機場停車未預約 恐1天多花89元

延伸閱讀

中西部髒空氣16日恐再吹到美東 不會像上一波那麼濃

中西部髒空氣16日恐再吹到美東 不會像上一波那麼濃
紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴
紐約市穩租房最高擬漲租7% 房東仍不滿

紐約市穩租房最高擬漲租7% 房東仍不滿
涉性侵男童被捕 紐約神父不予抗辯

涉性侵男童被捕 紐約神父不予抗辯
紐約霧霾 60%哮喘病例出現在貧困區

紐約霧霾 60%哮喘病例出現在貧困區

熱門新聞

班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
突如其來的山火霧霾打亂了紐約市的正常步伐，華人紛紛戴起口罩。（記者刘梓祁／攝影）

紐約哮喘飆增1倍 逾300人急診 霧霾恐籠罩整個夏天

2023-06-09 08:03
在法拉盛的藥房、餐館以及百貨商店門口，常常見到招工廣告，老闆感嘆難請人。(記者高雲兒／攝影)

缺工嚴重 卻因語言、身分障礙 紐約市華人零售業者招工難

2023-06-10 06:31

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居