紐約霧霾待8小時 等同吸30根菸

紐約市在本月7日受到加拿大山火霧霾影響，最嚴重時天空彷彿套上黃色濾鏡。(記者胡聲橋／攝影)

日前由加拿大山火造成的霧霾飄到紐約造成嚴重空氣汙染 ，空氣質量指數(AQI)測得最高數值為417的「危險」等級，也讓紐約創下自有偵測空氣質量以來的最糟指標；根據計算，若成年人暴露在當日測得最高數值下八個小時，就等同於抽了30根菸。

柏克萊加大(UC Berkeley)在2015年設計了一種計算方式，將小於2.5微米的顆粒物(PM2.5)水平等同於吸菸，一根菸造成的空氣汙染相當於每立方米空氣中有22微克PM2.5顆粒物；該計算方式，則將一個地方的空氣質量指數，轉化為吸了多少根菸。

根據該計算方式，紐約市 在本月7日霧霾影響最嚴重的時段，一個成年人暴露在布碌崙(布魯克林)布什維克(Bushwick)的室外八小時，就等同吸了30根菸；在皇后區的市大皇后學院(Queens College)附近，約等於35根菸；布朗士的洋基 球場(Yankee Stadium)附近約18根菸；曼哈頓上城和史泰登島，則分別相當於19和21根菸。

與此相對照，在一個普通的日子裡呼吸紐約市的空氣，對健康的影響，相當於每天抽半根到一整根菸。這種影響取決於季節，紐約市的空氣質量在夏季高溫時往往會變差。

這種空氣汙染會導致呼吸道疾病如哮喘，和心血管疾病的症狀惡化；根據市衛生局近日公布數據，霧霾發生的隔日，因哮喘到紐約市醫院急診室就診的人數是以往的兩倍，高貧困區、非洲裔和西語裔聚居區發病率最高。

事實上，在7日民眾可用肉眼看見霧霾的影響前，紐約空氣質量已經開始變糟；例如6日當晚在洋基隊的比賽中，空氣中的顆粒物含量是沒有受到空汙影響下的20多倍，看球賽的球迷等同吸了五根菸。

不過哥倫比亞大學梅里曼公共衛生學院(Columbia University Mailman School of Public Health)環境健康科學助理教授Marianthi-Anna Kioumourtzoglou則認為，將山火造成的空氣汙染與吸菸相比並不精確，因為汙染成分略有不同。據估計，木材煙霧帶來的致癌風險是同等數量的菸草煙霧的12倍。