紐約客談／消除性別歧視 還有長路要走

西維爾(Keechant Sewell)辭去紐約市 警總局的職務後，有媒體挖出了去年11月，她在女警察 捐贈協會一次活動上的演講，從個人經歷的角度，說明職場依然存在性別歧視 現象，以及她個人的掙扎，這也解釋了她辭職的原因。

西維爾將她的演講稱為「寫給第二位擔任紐約市警總局局長女性的信」，說她在做決定時會被懷疑和批評，甚至被稱為「一個麻煩的人」。「如果妳不唯唯諾諾，你會被稱為一個麻煩的人」，「如果妳有主見，妳不聽他們的，他們就說妳偏執」，西維爾說，她的存在對許多人來說都說一個「問題」。

西維爾在這封信裡還列舉了一連串性別歧視的言論，她說，「還會得到不請自來的個人建議」，像是：妳的髮型不對、妳看起來很累、不到一年就已經精疲力盡了、妳應該穿不同的衣服、妳不合格、妳過氣了等等。

西維爾很少辦記者會，對記者也一直保持沉默，她的這封信可以說是披露了自己的心聲，說出了自己在職場的困惑。在男性一直占主導地位的紐約市警總局當局長，領導3萬6000名警察，面臨的壓力可想而知。所以，雖然西維爾只當了18個月的市警總局局長，但她是第一個吃螃蟹的人，是開路先鋒，理應得到稱讚。

在開風氣之先的美國，直至2007年女指揮家Marin Alsop擔任巴爾的摩交響樂團音樂總監，美國主要交響樂團才迎來了第一位女音樂總監。對於市警總局而言，我們不知道第一位女性總局局長西維爾，是早到了還是晚到了，但我們希望下一任女性局長，能少遇到些歧視的言論和眼神，多一些實質性支持。