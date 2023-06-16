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每10人就1人遭虐…防長者受暴 紐約市警局增派聯絡員

記者劉梓祁／紐約報導
市長亞當斯在曼哈頓華埠宣布，將在全市每個警局轄區和市房屋局警察服務區，指定一名長者聯絡員。(記者劉梓祁／攝影)
市長亞當斯在曼哈頓華埠宣布，將在全市每個警局轄區和市房屋局警察服務區，指定一名長者聯絡員。(記者劉梓祁／攝影)

每年的6月15日是「世界年長者虐待覺醒日」(World Elder Abuse Awareness Day)，紐約市亞當斯(Eric Adams)當天在曼哈頓華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)宣布，將在全市每個警局轄區和市房屋局(NYCHA)警察服務區，指定一名長者聯絡員(Older Adult Liaison)，幫助長者遠離家庭暴力並保障老人安全。

當天亞當斯與副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)、市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)等人，在華埠宣布該舉措，長者聯絡員負責將年長的家庭暴力受害者與社區支援服務建立聯繫，並向公眾介紹老年人可利用的資源，和告知長者可以採取何種方式來確保自身安全。

亞當斯表示，數據顯示，每十名60歲以上的老年人中，就有一人遭受虐待、忽視或經濟剝削，但這些犯罪往往未被報告，為了解決該問題，長者聯絡員將維持與社區年長者的溝通，並與社區密切合作，了解每個地區和個人的具體需求。

伊索姆和花若蘭則指，紐約市有超過160萬名老年人，此計畫將提升城市對長者的包容度，和進一步鞏固針對高齡人士的保護行動；作為長者聯絡員的警員，將為民眾提供可用於幫助保護居民安全的資源和方法指導，並收集相關數據為政策調整作參考。

根據市府信息，長者聯絡員的職責包括向老年人教育最新犯罪預防技巧、審查涉及長者的市警局報告、介紹老人局和其他部門的城市服務以及參加分局社區委員會等。市府表示，自去年8月以來，已在華埠五分局和曼哈頓北區巡邏隊進行了類似的試點項目，每月向老人局轉介約300個案件，但研究仍然顯示老年虐待案在全國範圍內被持續低估。

麥迪臣社區中心行政總監陳綺華說，作為一家每年為6000多名老年人提供服務的社區組織，對聯絡員的設立表示歡迎，會在關懷對象需要執法部門幫助時，為其聯絡。

市長亞當斯在曼哈頓華埠宣布，將在全市每個警局轄區和市房屋局警察服務區，指定一名長...
市長亞當斯在曼哈頓華埠宣布，將在全市每個警局轄區和市房屋局警察服務區，指定一名長者聯絡員。(記者劉梓祁／攝影)
市長亞當斯在曼哈頓華埠宣布，將在全市每個警局轄區和市房屋局警察服務區，指定一名長...
市長亞當斯在曼哈頓華埠宣布，將在全市每個警局轄區和市房屋局警察服務區，指定一名長者聯絡員。(記者劉梓祁／攝影)

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