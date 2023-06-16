夜間竊盜增、非法大麻店氾濫 下東城居民憂心治安

市警七分局近日舉辦警民會，會上有民眾反映周邊非法大麻店氾濫。圖為示意圖。(本報檔案照)

轄區包括曼哈頓 下東城的紐約市警七分局近日召開警民會，局長特魯比格(Christopher Treubig)表示，近期發生在轄區內的夜間入室盜竊案件有升高趨勢，且有多位當地居民反映周邊非法大麻 店氾濫，影響治安與社區環境。

根據七分局公布的最新罪案統計，截至本月11日的過去28日內，轄區內的七大犯罪類別數量下降了4.76%，但入室盜竊案件的數量上漲了63.6%，為18起。

特魯比格表示，多數案件均在夜間發生，且受害者多為商家，儘管已經識別部分嫌疑人，但仍呼籲業者和居民做好犯罪預防工作，包括加裝監控攝影機和警報系統。特魯比格補充，大部分此類盜竊發生在夜間11時及以後，為此已加派人手，專門在午夜巡查。

會上有居民表示，近期發現有威脅性的遊民數量明顯增加，為生活帶來滋擾。數據也顯示，過去28日內的輕罪攻擊案(Misdemeanor Assault)數量上升了26.8%。

此外，有多位與會居民表示，轄區內的非法大麻店氾濫，不僅給治安的社區環境帶來負面影響，還容易危害青少年。特魯比格指，目前轄區內統計有的45家大麻店中，僅有四家為持牌經營，其餘均為非法，但執法需與檢察部門合作並依照法律行動，因此採取收繳、發出傳票等行動都需要足夠證據及時間。

特魯比格還說，已安排21歲以下的警員到無牌大麻店內搜查。數日前，華埠紐約崇正會一樓的無照大麻零售店，便因臥底執法人員的調查後，收到發予房東的正式驅逐警告。除大麻外，警方還表示「迷幻蘑菇」(Psilocybin Mushroom)等違禁迷幻劑也在部分酒吧出現。

此外，今年由七分局舉辦的「全國打擊犯罪夜」(National Night out）活動將於8月1日舉辦，警民會主席韋斯特(Donald West)表示此次活動面向所有年齡群體，並設有特色主題展及禮物派送環節。

同時出席警民會的還有曼哈頓地區檢察官辦公室社區協調專員謝顯楊、州眾議員 李榮恩(Grace Lee)與國會眾議員高德曼(Daniel Goldman)辦公室代表等。