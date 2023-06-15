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紐約客談／空氣汙染面前 人人平等受害

紐約客談

6月初，紐約市因為加拿大野火帶來的霧霾，登上全球空氣汙染最嚴重的城市「寶座」，著實吸引全世界的目光。霧霾最嚴重的時候，漫天黃塵不僅遮蔽了藍天、吞沒了曼哈頓的天際線，也讓久違了的口罩，重新回到人們的臉上。

在霧霾散去，紐約市終於「重見天日」後，市府發布了哮喘病例的增加和分布情況，以顯示他們一直在孜孜不倦地工作。不過，有過在中國、尤其是中國北方的生活經驗的人應該都知道，急性哮喘其實只是PM2.5汙染的眾多不利影響中比較不重要的一個。真正可怕的危害是，這種極細微的顆粒物無法被呼吸道過濾，而且無法被身體自然排出，長期堆積在肺組織中，會造成一系列難以逆轉的健康損害。在中國，霧霾造成的心腦血管病變和猝死，遠比直接的哮喘或呼吸道感染更加嚴重。

也許生長在美國的市府官員們沒有見識過中國或印度那種駭人的汙染，從未想過紐約有朝一日也會突然面臨那樣的恐怖景象。在霧霾來襲後，市府不痛不癢、「舉重若輕」的反應遭到了批評。

來自加拿大的霧霾隨著大氣環流而來，預報早在數日之前就有預測，然而本該在汙染到來之前，就做到的學校臨時停課、非必要部門緊急停工，以及為戶外工作者發放防護裝備的應急措施，卻直到霧霾將散去時才相繼出爐，實在有些「事後諸葛」。

空氣汙染是最公平的傷害，無論窮人還是富人，身在同一片「黃天」之下就都呼吸著相同的空氣。與其事後努力估算低收入少數族裔社區多受了多少損害，不如好好吸取教訓，未來遭遇類似情況時能早些做出預案。

紐約市 空氣汙染 加拿大

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