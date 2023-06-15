庇護客危機 紐約市府尋求州內地方支援

為緩解紐約市在庇護客危機下的負擔，市府尋求州內其他地區的協助。(美聯社)

大量湧進紐約市 的庇護 客已形成危機，市府積極找尋各類可能利用場所安置庇護客，但仍給城市運作帶來巨大挑戰；主管庇護客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)14日召開簡報會，聯同市府多部門，呼籲來自市外的紐約州 各地協助。

伊索姆表示，自去年春季以來，已經有超過7萬6200名尋求庇護者進入紐約市的救助系統，市府積極呼籲聯邦制定策略，以減輕紐約市及其他地區一直在獨自承受和處理庇護客危機的壓力。

紐約市近期難民數據。(截自簡報會)

根據市府最新數據，截至本月11日，紐約市已收容超過4萬8100名庇護客，若將遊民等群體統計入內，目前共有超過9萬7000人正接受政府照護；而光是一周內，就有超過2200名的新庇護客抵達紐約市。

伊索姆說，市府履行了應盡的義務，但這並非可持續的方案，因此市府在上月開始，將庇護客送至紐約州的其他郡，儘管市府表示將承擔全部費用，仍遭到部分郡抵制。

市住房保護和發展局長卡里昂(Adolfo Carrion)將此情況形容為一場「全國性危機」，並表示雖然市府努力在市內尋找場所，但目前需要其他郡和城市貢獻力量，因為這「不僅僅是紐約市的人道危機」。

卡里昂表示已接到市長亞當斯(Eric Adams)指令，幫助減輕紐約市的壓力，在五個行政區之外尋求庇護的場所，且市府會提供交通服務，以及食宿、醫療保健、社會工作等協助，目前已得到了白原市(White Plains)和奧伯尼(Albany)等地方政府的支持。

卡里昂還表示，除了白原市與奧伯尼，目前市府還在紐堡(Newburgh)、波基普西(Poughkeepsie)和阿茲利(Ardsley)等地開設了收容場所，但在紐約市接近4萬9000名庇護客中，僅有1%的人離開前往。

根據最新統計，目前紐約市已開放169個緊急庇護所，和九個人道救援中心。