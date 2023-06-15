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紐約市穩租房最高擬漲租7% 房東仍不滿

記者張心／紐約報導
穩租房初步投票將漲租，但房東仍要求市府再提價。曼哈頓華埠社區內有不少穩租房。(記者張心／攝影)
穩租房初步投票將漲租，但房東仍要求市府再提價。曼哈頓華埠社區內有不少穩租房。(記者張心／攝影)

紐約市租金督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)近日對穩租房未來租金漲幅召開公聽會；此前該委員會初步投票，擬將穩租房一年期租約漲幅設為2%至5%、兩年期租約漲幅設為4%至7%，房東則以維護成本飆升為由，要求市府繼續再提價。

去年，紐約州租金大幅上漲，租金督導委員會決定一年期租約漲幅3.25%、兩年期租約漲幅設為5%；今年為持續反映運營成本，市租金督導委員會上月初舉行投票，將一年期租約最高漲幅設為5%、兩年期租約最高漲幅7%，並於本月下旬舉行最終投票。

全市有近百萬套公寓被定為穩租房，房東每年的租金漲幅不得超過規定幅度；若漲幅獲通過實施，將會是穩租房連續第二年大幅漲租，全市有將近200多萬名市民受到影響。

即便如此，在日前由市租金督導委員會舉辦的公聽會上，許多房東對此表達不滿，認為租金大幅提升迫在眉睫，房東們維護房屋的開支正隨著通膨不斷增長。

房東王Jacqueline說，由於房產稅的上漲，保險費和維修成本的增加，房東運營房屋的費用大幅提升，成本的增加導致無法提供租客需要的租房服務。

房產中介Seth Glasser表示，穩租房的租金必須調漲，不僅是維護房東利益，也是為了租客，「房租上漲幫助了房東，能夠為維護和改善投入更多資金，進而極大的改善租客的生活條件。」

但這遭到了租戶、民代和法律援助組織的反對。州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)認為，今年應該凍結租金，每增加1%的房租都意味著有更多的租客被驅逐。紐約法律援助處(Legal Aid Society)民事律師霍爾德(Adriene Holder)也指出，一旦穩租房漲租，可能對弱勢族群產生「毀滅性」影響。

紐約市租金督導委員會的最終投票將於21日(周三)舉行，如果提議獲批，新規將於10月1日生效。

租金 房東 投票

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