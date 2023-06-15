金兌錫聯合老人中心 打擊白卡詐欺

紐約州現在有350萬65歲及以上的人，皇后區擁有最多的老年人口。(記者高雲兒／攝影)

紐約市華人社區的日間成人護理中心(俗稱老人中心 )，遭聯邦政府指控白卡 詐欺，以現金吸引年長者登記並參加護理服務，遭到當局嚴打；紐約州眾議員以及州眾議會老人委員會主席金兌錫(Ron Kim)與州府、多機構，14日在皇后區法拉盛 召開圓桌會議，表示將繼續打擊白卡欺詐和其他非法行為，並將在未來的半年內於紐約市各行政區開展類似圓桌會議。

當天的會議，由金兌錫聯合州衛生廳副廳長赫布斯特(Adam Herbst)、亞美成人日間護理協會、紐約州成人日間服務協會(New York State Adult Day Services Association)，在法拉盛大紐約日間保健中心召開，探討了日間成人護理中心行業的現狀和問題。

金兌錫介紹，老人中心是看護產業中很重要但經常被忽視的部分，包括他所在的許多社區，老人中心均是保障老年人健康與福祉的提供者，「我的父親晚年想來老人中心，就是因為他想社交，這是家庭護理無法滿足的」。

不過他也指出該行業的問題，包括申請老人中心的手續過於繁瑣、年長者的孤獨問題和精神健康問題，以及持續存在的白卡欺詐和其他非法行為。

金兌錫說，該行業目前監管過於鬆散，「任何人都可以開設老人中心，但有沒有實質提供服務則不清楚，部分不良業者更為了利益欺騙納稅人。

他表示，近兩月州衛生廳及旗下醫療補助計畫項目辦公室對老人中心調查時，發現部分業者仍向持有白卡的年長者發放現金回扣，以現金吸引更多年長者登記，違反「反回扣法」，被視為健保福利詐欺(Health Care Fraud)。