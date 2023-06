移民不諳英文 籲擴大幼童早教

市議員哈尼夫(說話者)要求保護移民兒童早教權益。(記者張心/攝影)

根據移民維權組織,紐約市有近三分之一五歲以下兒童來自移民家庭 ,且他們的家長英語能力有限;為此13日多位民選官員、維權組織等聚集在曼哈頓下城市政廳前,要求市府在2024財年加大移民家庭早期教育投資 ,實現包括無證客兒童在內的早教需求。

當天的集會由紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)、市主計長蘭德(Brad Lander)、市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph),及多個組織聯合多位市議員召開。

紐約移民聯盟表示,移民家庭的家長們希望能夠讓孩子參加早教項目,以為他們未來進入學校的道路鋪路,但這些家庭卻碰上不少包括資源、經濟、語言等困難。

與會者表示,希望市府可以撥款400萬元,擴大「連結移民家庭的早教項目」(Linking Immigrant Families to Early Childhood Education)適用範圍。該計畫專門為英文能力有限的家庭設計,以幫助這些兒童申請和註冊早教支持項目。

與此同時,紐約移民聯盟還要求市府為「承諾紐約」(Promise NYC)計畫撥款2000萬元,以確保無證家庭兒童可以獲得高質量的早教服務。此外,他們呼籲市府在2024財年加大幼兒教育系統投資,保證早教工作人員薪資公平,保護現有的幼兒園數量。

市主計長蘭德表示,市府的預算也要滿足無證客的需求,「承諾紐約」能夠確保兒童得到照料,建立作為紐約人的新身分,「市府如果想實現全民早教的承諾,那就必須為每個兒童安排早教席位,並為早教機構提供穩定薪酬。」