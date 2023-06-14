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移民不諳英文 籲擴大幼童早教

記者張心／紐約報導
市議員哈尼夫(說話者)要求保護移民兒童早教權益。(記者張心／攝影)
市議員哈尼夫(說話者)要求保護移民兒童早教權益。(記者張心／攝影)

根據移民維權組織，紐約市有近三分之一五歲以下兒童來自移民家庭，且他們的家長英語能力有限；為此13日多位民選官員、維權組織等聚集在曼哈頓下城市政廳前，要求市府在2024財年加大移民家庭早期教育投資，實現包括無證客兒童在內的早教需求。

當天的集會由紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)、市主計長蘭德(Brad Lander)、市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)，及多個組織聯合多位市議員召開。

紐約移民聯盟表示，移民家庭的家長們希望能夠讓孩子參加早教項目，以為他們未來進入學校的道路鋪路，但這些家庭卻碰上不少包括資源、經濟、語言等困難。

與會者表示，希望市府可以撥款400萬元，擴大「連結移民家庭的早教項目」(Linking Immigrant Families to Early Childhood Education)適用範圍。該計畫專門為英文能力有限的家庭設計，以幫助這些兒童申請和註冊早教支持項目。

與此同時，紐約移民聯盟還要求市府為「承諾紐約」(Promise NYC)計畫撥款2000萬元，以確保無證家庭兒童可以獲得高質量的早教服務。此外，他們呼籲市府在2024財年加大幼兒教育系統投資，保證早教工作人員薪資公平，保護現有的幼兒園數量。

市主計長蘭德表示，市府的預算也要滿足無證客的需求，「承諾紐約」能夠確保兒童得到照料，建立作為紐約人的新身分，「市府如果想實現全民早教的承諾，那就必須為每個兒童安排早教席位，並為早教機構提供穩定薪酬。」

當天包括市議員哈尼夫(Shahana Hanif)、高步邇(Gale Brewer)、卡班(Tiffany Cabán)、曼寧(Julie Menin)、奧賽(Chi Osse)、利華娜(Carlina Rivera)，以及亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)、紐約兒童權益促進會(Advocates for Children of New York)、優質教育聯盟(Alliance for Quality Education)等也到場聲援。

市議員哈尼夫(說話者)要求保護移民兒童早教權益。(記者張心／攝影)
市議員哈尼夫(說話者)要求保護移民兒童早教權益。(記者張心／攝影)
紐約移民聯盟聯合民代在市政廳前集會，要求為無證客兒童提供早教機會。(記者張心／攝...
紐約移民聯盟聯合民代在市政廳前集會，要求為無證客兒童提供早教機會。(記者張心／攝影)
紐約移民聯盟發表聲明稱，逾3成移民幼童父母不諳英文。(記者張心／攝影)
紐約移民聯盟發表聲明稱，逾3成移民幼童父母不諳英文。(記者張心／攝影)

移民家庭 教育 投資

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