華埠非法大麻店 崇正會將驅逐

位於曼哈頓華埠紐約崇正會地址下的大麻零售店。(記者劉梓祁／攝影)

位於曼哈頓華埠 紐約崇正會一樓的無照大麻 零售店，近日收到曼哈頓地區檢察官 辦公室信件，表示已經完成臥底調查，證明該店鋪正在非法販賣大麻，且沒有合法營業許可證，要求崇正會將該店驅逐。

根據此封來自助理地區檢察官卡斯楚(Raymond Castello)的信件，在上月31日發出的信件中表示，一名臥底執法人員於5月20日在「中國廣場便利店」(China Square Convenience)大麻店成功購買大麻，足以證明該店在沒有許可證的情況下，非法販賣大麻。

信中要求崇正會對大麻店的租賃持有人，啟動驅逐訴訟程序，以免受到大麻與不動產條例相關的處罰，包括每天支付不超過1萬元的民事罰款，和支付檢察官辦公室律師費用等，要求崇正會在收到信後的五天內採取行動。

崇正會主席何偉文對檢方迅速的調查感到高興，表示該店的租賃合約沒有在會務會議上通過，且從事違法生意。會方法律顧問李宗保說，已通知租客搬離，也已通知中介公司為Ango Management Inc.，如果該店仍繼續非法售賣大麻製品，將提出告訴。

民主黨65區領袖于金山也發表聲明，表示非法大麻店如雨後春筍，給公共健康帶來困擾，尤其華埠區域已有多家，且鄰近學校及住宅，若不迅速阻止，將造成毒品泛濫、治安敗壞。

崇正會曾在4月收到針對大麻店的驅逐警告後表示，會方並非此大麻店的直接房東，店鋪實為通過與中介獲得經營權，過程由上一任主席劉滿經手處理且未經過會務會議通過，當前管理層對租約細節不知情。