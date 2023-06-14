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紐約客談／多幾位女局長 有助打破天花板

紐約客談

一年半以前，一位身材並不高大，然而舉手投足之間頗顯氣勢，自信滿滿的女性亮相市警總局的記者會，逐漸被公眾所熟知，她就是紐約市第一位女性總局局長西維爾。然而，西維爾任職總局局長不到一年半，就意外辭職，再次引起了公眾的關注和猜測。

實際上，如果能設身處地為西維爾著想，人們就能體會到西維爾面對的巨大壓力。西維爾不僅是女性總局局長，而且還是非洲裔，雖然非洲裔在警界表現優異者大有人在，但兩者的疊加，無疑給西維爾施加了更大的工作壓力。西維爾以前領導過長島納蘇郡警察局，表現了出色的領導才能，但現在，要在一個男性占絕對主導地位的地方當一把手，領導人數達兩個步兵師的紐約市警察隊伍，壓力可想而知。

然而，西維爾還面臨著另一層來自「微觀管理者」的壓力。據報導，西維爾不僅失去了過去總局局長提拔任命警官的權力，而且實施的各項措施也必須向上級逐一匯報。這對一名唯唯諾諾的警官來說，也許不成問題，但對於一名有能力、有魄力的警官而言，恐怕最後的結果就是辭職。

中國有句話叫「用人不疑，疑人不用」，既然大膽任命了第一位女總局局長，就應該有放手讓其創出一片天地的準備，不應該處處設限，更不應該有將其作為前台花瓶的心理。

還有報導說，市警總局一些高層官員對西維爾並不買帳，也讓她的日子不好過。除了沒有得到充分的授權，警察這個行業無形的天花板，恐怕也起了不小作用。不過，如果紐約市警總局能多任命幾任女局長，這個玻璃天花板，可能也會慢慢消失。

警察 紐約市 長島

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