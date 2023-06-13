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銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

防糧食券盜刷 商店未來須張貼警告

記者高雲兒／紐約報導
依賴糧食券生活的柳女士稱，她的EBT卡雖然沒有被盜刷過，但是聽說過的類似事件也不少；圖為柳女士在超市購物。 (記者高雲兒／攝影)
依賴糧食券生活的柳女士稱，她的EBT卡雖然沒有被盜刷過，但是聽說過的類似事件也不少；圖為柳女士在超市購物。 (記者高雲兒／攝影)

為防止發生更多糧食券(SNAP)盜刷事件，紐約州參議員劉醇逸和州眾議員李羅莎(Nily Rozic)於12日上午聯合社區組織，宣布一項日前在州參、眾議會通過的立法，該立法要求商家們張貼警告，提示消費者EBT卡可能被盜刷，讓他們提高警惕。該法案只待州長霍楚簽字便可生效。

自從糧食券由傳統紙質版更新為EBT卡之後，盜刷現象便層出不窮。不法分子通常會在自動取款機或銷售點的刷卡機上安裝盜刷設備，複製糧食券使用者輸入的信息，製作假卡片消費。目前這一新提出的A4023和S6088立法，將要求商家張貼消費者警告，告知EBT卡可能被盜刷。

家住法拉盛的75歲林女士就是盜刷事件受害者之一；她說去年11月23日曾去法拉盛一超市購物，當時餘額還有286元，然而等她隔一天於25日再次去超市時，卡內只剩幾毛錢。雖然後來林女士通過老人中心重新申請卡片，也更換了密碼，但主要依賴糧食券的她，只能在剩下的半個月省吃儉用，牛奶雞蛋都少買了許多；同樣依賴糧食券生活的柳女士稱，自己雖然沒有被盜刷過，但是聽說過的類似事件也不少，所以自己也很留意。

劉醇逸表示，很多長者和家庭條件不佳者常常成為糧食券竊賊的目標，「打擊這些卑鄙行為的最好方法，是確保公眾了解如何保護自己，以及如果他們成為受害者可以獲得哪些資源」。因此他呼籲州長霍楚簽署該法案。李羅莎表示，她常從選民那裡聽到類似的故事，感到痛心；她表示，雖然此立法是為了防止新的受害者上當，但是已受害的群眾可以到法拉盛自助老人中心求助，地址：皇后區法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)45-25號。

超市業者如中美超市的經理吳建錫表示，老人常常在這方面疏於防範，因此該立法應該能夠提醒他們加強防範，「我們作為經營者也會努力配合」。亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)和自助社區服務機構(Selfhelp Community Service)老人中心副主任米什拉(Mohini Mishra)也對此立法表示支持。

據悉，聯邦早前通過「糧食券被盜保護法」(SNAP Theft Protection Act)，同意向糧食券被盜的受害者賠償並升級刷卡安全等；國會眾議員孟昭文今年4月宣布，紐約州的計畫已被聯邦農業部(USDA)批准，紐約州居民可著手處理相關申請，並用聯邦資金提供賠償。

紐約州參議員劉醇逸(中)和州眾議員李羅莎(左二)12日宣布一項立法，該立法要求商...
紐約州參議員劉醇逸(中)和州眾議員李羅莎(左二)12日宣布一項立法，該立法要求商家張貼警告，提示消費者EBT卡可能被盜刷。 (記者高雲兒／攝影)

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