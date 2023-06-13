防糧食券盜刷 商店未來須張貼警告

依賴糧食券生活的柳女士稱，她的EBT卡雖然沒有被盜刷過，但是聽說過的類似事件也不少；圖為柳女士在超市購物。 (記者高雲兒／攝影)

為防止發生更多糧食券 (SNAP)盜刷事件，紐約州參議員劉醇逸和州眾議員李羅莎(Nily Rozic)於12日上午聯合社區組織，宣布一項日前在州參、眾議會通過的立法，該立法要求商家們張貼警告，提示消費者EBT卡可能被盜刷，讓他們提高警惕。該法案只待州長霍楚簽字便可生效。

自從糧食券由傳統紙質版更新為EBT卡之後，盜刷現象便層出不窮。不法分子通常會在自動取款機或銷售點的刷卡機上安裝盜刷設備，複製糧食券使用者輸入的信息，製作假卡片消費。目前這一新提出的A4023和S6088立法，將要求商家張貼消費者警告，告知EBT卡可能被盜刷。

家住法拉盛 的75歲林女士就是盜刷事件受害者之一；她說去年11月23日曾去法拉盛一超市購物，當時餘額還有286元，然而等她隔一天於25日再次去超市時，卡內只剩幾毛錢。雖然後來林女士通過老人中心 重新申請卡片，也更換了密碼，但主要依賴糧食券的她，只能在剩下的半個月省吃儉用，牛奶雞蛋都少買了許多；同樣依賴糧食券生活的柳女士稱，自己雖然沒有被盜刷過，但是聽說過的類似事件也不少，所以自己也很留意。

劉醇逸表示，很多長者和家庭條件不佳者常常成為糧食券竊賊的目標，「打擊這些卑鄙行為的最好方法，是確保公眾了解如何保護自己，以及如果他們成為受害者可以獲得哪些資源」。因此他呼籲州長霍楚簽署該法案。李羅莎表示，她常從選民那裡聽到類似的故事，感到痛心；她表示，雖然此立法是為了防止新的受害者上當，但是已受害的群眾可以到法拉盛自助老人中心求助，地址：皇后區法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)45-25號。

超市業者如中美超市的經理吳建錫表示，老人常常在這方面疏於防範，因此該立法應該能夠提醒他們加強防範，「我們作為經營者也會努力配合」。亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)和自助社區服務機構(Selfhelp Community Service)老人中心副主任米什拉(Mohini Mishra)也對此立法表示支持。