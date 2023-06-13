我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

華埠里民大會 馬泰承諾爭取豁免壅堵費

記者許君達／紐約報導
市議員馬泰召開華埠里民大會，宣講任內成績。(記者許君達／攝影)
市議員馬泰召開華埠里民大會，宣講任內成績。(記者許君達／攝影)

紐約市議員馬泰(Christopher Marte)12日晚間在曼哈頓第130公立學校(P.S. 130 Hernando De Soto School)舉行里民大會，闡述自己上任以來在立法和財政方面為社區所作努力，尤其針對社區普遍關注的幾個重點問題，包括華埠監獄、非法菸店等等所做的工作，並回應了到場居民的提問。來自華埠和附近小義大利社區的近百名居民參與了本場里民大會。

馬泰介紹，他當選後，遵照競選時對華人社區的承諾，將辦公室開在了華埠東百老匯。在任期間，他提出並通過的立法內容包括將農曆新年列入紐約市的學校假日、加強對特殊地段違法停車的罰款、擴展免費幼兒園服務以及創建一站式門戶網站幫助小企業開辦等。此外，保護華埠地區的雙語路牌、加強對施工腳手架的檢查、增加學校花園、禁止家庭護理員24小時工作等提案也在推進中。

在預算方面，他為社區爭取到了更多資金用以升級學校基礎設施、房屋修繕、增加學校課外活動和擴大對老人中心的支持。對於社區普遍關注的一些焦點問題，他表示自己的團隊收集了選區內非法大麻店的信息並向警局、地區檢察官辦公室等執法機構作了報告，還長期抵抗華埠的監獄工程。

對於曼哈頓的壅堵費政策，他表示市議會沒有直接管轄權，但會繼續爭取為本地居民提供一定程度的豁免。

馬泰在現場收集了社區居民的問題並在現場答覆。從提問數量上看，治安與安全是關注度最高的問題。對於曾經引起很大爭議的減少對警隊投入的議題，馬泰表示，現在市警局的資金充足，最大的問題是警力缺乏，這才是導致犯罪率持續升高的主因。

對於民眾關注的住房問題，馬泰說，紐約市現在並不存在住房危機，真正的問題是可負擔住房太少。他表示，現在最需要做的是透過「華埠工作小組」的工作，嘗試各種辦法迫使開發者在整個華埠地區都只能建設可負擔房屋。

市議員馬泰接受聽眾就關注的問題提問。(記者許君達／攝影)
市議員馬泰接受聽眾就關注的問題提問。(記者許君達／攝影)

華埠 紐約市 監獄

上一則

防糧食券盜刷 商店未來須張貼警告

下一則

紐約客談／春節列紐約州公校假日 得來不易

延伸閱讀

金山囂張3非裔年輕女劫匪 搶劫還打華裔

金山囂張3非裔年輕女劫匪 搶劫還打華裔
曼哈頓華埠假貨攤販出籠 擠占人行道

曼哈頓華埠假貨攤販出籠 擠占人行道
訴說老故事 亞裔藝術家徵華埠相簿

訴說老故事 亞裔藝術家徵華埠相簿
仁濟醫療中心獲加州眾議會表彰

仁濟醫療中心獲加州眾議會表彰
華埠水果攤遭擦撞 攤主與司機爆肢體衝突

華埠水果攤遭擦撞 攤主與司機爆肢體衝突

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養