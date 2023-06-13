華埠里民大會 馬泰承諾爭取豁免壅堵費

市議員馬泰召開華埠里民大會，宣講任內成績。(記者許君達／攝影)

紐約市 議員馬泰(Christopher Marte)12日晚間在曼哈頓第130公立學校(P.S. 130 Hernando De Soto School)舉行里民大會，闡述自己上任以來在立法和財政方面為社區所作努力，尤其針對社區普遍關注的幾個重點問題，包括華埠監獄 、非法菸店等等所做的工作，並回應了到場居民的提問。來自華埠和附近小義大利社區的近百名居民參與了本場里民大會。

馬泰介紹，他當選後，遵照競選時對華人社區的承諾，將辦公室開在了華埠東百老匯。在任期間，他提出並通過的立法內容包括將農曆新年列入紐約市的學校假日、加強對特殊地段違法停車的罰款、擴展免費幼兒園服務以及創建一站式門戶網站幫助小企業開辦等。此外，保護華埠地區的雙語路牌、加強對施工腳手架的檢查、增加學校花園、禁止家庭護理員24小時工作等提案也在推進中。

在預算方面，他為社區爭取到了更多資金用以升級學校基礎設施、房屋修繕、增加學校課外活動和擴大對老人中心的支持。對於社區普遍關注的一些焦點問題，他表示自己的團隊收集了選區內非法大麻店的信息並向警局、地區檢察官辦公室等執法機構作了報告，還長期抵抗華埠的監獄工程。

對於曼哈頓的壅堵費政策，他表示市議會沒有直接管轄權，但會繼續爭取為本地居民提供一定程度的豁免。

馬泰在現場收集了社區居民的問題並在現場答覆。從提問數量上看，治安與安全是關注度最高的問題。對於曾經引起很大爭議的減少對警隊投入的議題，馬泰表示，現在市警局的資金充足，最大的問題是警力缺乏，這才是導致犯罪率持續升高的主因。