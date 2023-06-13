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市議員選舉 亞潮萌公布背書名單

記者胡聲橋／紐約報導
亞潮萌舉辦布碌崙南區市議員參選人辯論會。(本報檔案照)
亞潮萌舉辦布碌崙南區市議員參選人辯論會。(本報檔案照)

亞潮萌(ASIAN WAVE ALLIANCE)12日宣布了在即將到來的紐約市議員6月初選中，該組織支持的參選人名單。這個政治立場偏右的組織發表聲明稱，他們是根據對參選人的問卷調查、公開的新聞和紀錄、候選人論壇的參與情況，由該組織會員們經過仔細考慮作出決定的。

在公認競爭激烈的布碌崙(布魯克林)第43選區的民主黨初選中，亞潮萌最支持莊文怡(Susna Zhaung)，其次是伍溢文(Stanley Ng)，在共和黨初選中，該組織第一支持譚瑩瑩，第二支持拉貝拉(Vito LaBella)。

在另一熱點選區，布碌崙第47選區的共和黨初選中，該組織看好的首先是現任共和黨市議員李凱健（Ari Kagan）；其次是貝爾菲爾雷-德爾弗斯(Anna Belfiore-Delfaus)。

在第一選區的民主黨初選中，獲支持的首先是李翠珊(Susan Lee)，其次是張秀雅(Ursila Jung)。

在第19選區的民主黨初選中，該組織最支持艾維樂(Tony Avella)，其次是格拉茲諾(Paul Graziano)和裴成進(Christopher Bae)。

在第20選區的共和黨初選中受支持的是白育青(Yu-Ching Pai James Pai)。

在皇后區的地區檢察官選舉中，亞潮萌支持參選人格拉索(George Grasso)。

亞潮萌主席朱雅婷說，對亞裔社區來說，這將是一個非常激動人心的選舉年。市議員們對影響民眾日常生活的許多事情負責。他們支持那些致力於使社區更安全、更清潔、更繁榮的候選人。

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