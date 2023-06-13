紐約客談／春節列紐約州公校假日 得來不易

紐約州 議會通過法案，將農曆新年列為紐約州公校假日，由州長霍楚簽字生效應該不是問題。這一里程碑式的進展，看在當年在新春佳節不僅不能和家人一起共慶，還要參加緊張的高中州會考(期中考試)的華裔 年輕一代眼里，感慨萬千。

曾幾何時，紐約州每年的高中州會考與農曆大年初一「撞期」，是亞裔 學子的心病；有人甚至揣測州會考一再「湊巧」與農年新年撞期，是有人故意作梗。為此華裔學子和教育界人士不斷向當局表達憤怒，都無濟於事，以致包括史岱文森高中等的一些亞裔學生憤然罷考，迫使學校另訂日期為他們補考。

最初當華裔民裔代表提出將農曆新年列為假日時，反對者振振有詞地回應說，教育法對每個學期應上課的天數有嚴格規定，所以將農曆新年列入學校要停課的法定假日不現實。所以當時「溫良恭謙讓」的亞裔社區退而求其次，要求即使不能列假日，至少不要讓亞裔學生在新春佳節坐在教室裡經受考試的煎熬。

現在紐約州亞裔社區終於等到這一天，孩子們不僅不用在大年初一去應考，還可以名正言順地不用去上學。

這樣的「待遇」在猶太裔來說可能早已不稀奇，然而對亞裔來說，卻是數代人花了幾十年不懈努力的結果。究其因，亞裔的選票力量增加了，還選出了多位能替自己社區發聲的亞裔民意代表。

其實，亞裔社區在農曆新年這一傳統節日上感受到的不被尊重，何止州會考！當年朱利安尼在紐約市長任上禁止華人放鞭炮，使得年味頓失。為此，華裔血性男兒王劍於1998年的農曆新年跑到市府大門前高調燃放鞭炮，遭警方逮捕，被控四項罪名，但最後不了了之。鞭炮後來又允許放了。

亞裔是紐約市及全美人口增長最快的族群，紐約州有超過10%的人口為亞裔，亞裔傳統節日獲肯定，並非某人某黨的恩賜，而是亞裔對紐約州的貢獻被看到，意義非凡；但亞裔若要獲得更大的影響力，還須繼續努力。