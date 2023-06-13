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紐約「夏日街道」 首度擴至五大區

記者鄭怡嫣／紐約報導
市長亞當斯宣布「夏日街道」首度擴至紐約市五大區。(記者鄭怡嫣／攝影)
市長亞當斯宣布「夏日街道」首度擴至紐約市五大區。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)及市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)12日在皇后區長島市宣布，每年在曼哈頓舉行的「夏日街道」(Summer Streets)項目，今年將於7月及8月首度擴展至全市五大區，為行人及騎手創建總長近20哩的無車街道。

已成為紐約市招牌活動之一的「夏日街道」始於2008年，此前均在曼哈頓舉辦，每年吸引數十萬人走上街頭，享受夏日時光。去年市府將開放街道向北延伸，直至東哈林區。今年市府則首次把它擴展至五大區，並將開放街道總長延長近兩倍，鼓勵更多民眾無碳出行，享受夏日戶外活動。

今年的「夏日街道」將在7月底及8月的周六舉辦，屆時在上午7時至下午1時間，所有車輛不得行經五大區指定的開放街道，民眾除可自由暢行外，市府也將舉辦各類體育、健康及娛樂的免費活動供沿途補給遊玩。

亞當斯表示，該項目由時任市長彭博(Michael Bloomberg)發起並由前任市長白思豪(Bill de Blasio)擴大，他們都是真正的夢想家，如今它首次擴展至五大區，鼓勵駕車族感受大都會運輸署(MTA)出色的公共交通系統，也旨在倡導綠色環保意識，未來也有望繼續擴大。

曼哈頓「夏日街道」將在8月5日、12日及19日舉辦，開放街道從華埠附近的布碌崙(布魯克林)大橋，一路北上直至西125街。

皇后區及史泰登島「夏日街道」，均將在7月29日舉辦，橫跨長島市及阿斯托利亞的開放街道為44 Drive至30 Drive之間的維農大道(Vernon Blvd)路段，以及史島約克大道(York Ave.)以及巴德大道(Bard Ave.)之間的李奇蒙台(Richmond Terrace)。

布碌崙以及布朗士「夏日街道」，均將在8月26日舉辦，開放街道為布碌崙大軍廣場(Grand Army Plaza)以及水牛大道(Buffalo Ave.)之間的東大道(Eastern Parkway)路段，以及布朗士East Tremont大道以及Mosholu Parkway之間的大廣場道(Grand Concourse)。

更多有關夏日街道訊息，可移步市交通局官網nyc.gov/summerstreets，有意參與夏日街道的商家與表演者，可至網站https://www.surveymonkey.com/r/XS957NZ申請。

紐約市今年的「夏日街道」路線圖。(取自紐約市府公共數據)
紐約市今年的「夏日街道」路線圖。(取自紐約市府公共數據)

長島市 布碌崙 曼哈頓

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