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「夏日街道」首度擴至五大區 騎手乘客享20哩無車街道

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
市長宣布曼哈頓的「夏日街道」將首度擴至五大區。(記者鄭怡嫣/攝影)
市長宣布曼哈頓的「夏日街道」將首度擴至五大區。(記者鄭怡嫣/攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)以及市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)12日在皇后區長島市日宣布，每年在曼哈頓舉行的「夏日街道」(Summer Streets)項目，今年將在7月及8月，首度擴展至全市五大區，為行人及騎手創建總長近20哩的無車街道。

已成為紐約招牌活動之一的「夏日街道」最早始於2008年，此前均在曼哈頓舉辦，每年吸引約30萬人走上街頭，今年市府則首次把它擴展至五大區，並將開放街道總長延長近兩倍，鼓勵更多民眾無碳出行，享受夏日戶外活動。

曼哈頓「夏日街道」，將在8月5日、12日及19日舉辦，開放街道由華埠附近的布碌崙(布魯克林)大橋，一路北上直至西125街。

皇后區及史泰登島「夏日街道」，均將在7月29日舉辦，開放街道為長島市的44 Drive至30 Drive之間的維農大道(Vernon Blvd)路段，以及史島約克大道(York Ave.)以及巴德大道(Bard Ave.)之間的李奇蒙台(Richmond Terrace)。

布碌崙以及布朗士「夏日街道」，均將在8月26日舉辦，開放街道為布碌崙大軍廣場(Grand Army Plaza)以及水牛大道(Buffalo Ave.)之間的東大道(Eastern Parkway)路段，以及布朗士East Tremont大道以及Mosholu Parkway之間的大廣場道(Grand Concourse)。

長島市 布碌崙 曼哈頓

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