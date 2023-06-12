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華人外賣郎權益倡導者：提供安全保障更實際

記者許君達／紐約報導
維權人士認為，公司為外賣郎提供更全面的安全保障比單純的漲薪更重要。(記者許君達／攝影)
維權人士認為，公司為外賣郎提供更全面的安全保障比單純的漲薪更重要。(記者許君達／攝影)

紐約市11日宣布，將為第三方送餐平台的外賣郎漲薪，7月中旬生效時，外賣郎最低時薪可達17.96元再加小費；對此雖然華人外賣郎權益倡導者表示歡迎，但由於外賣郎的稅務、保險均自行承擔，最後拿到手的錢恐與目前金額相去不遠，呼籲平台對工人安全提供保障，更能實質提升外賣郎福利。

根據市府最新出台的薪資標準，7月12日生效時，第三方送餐平台的外賣郎時薪為17.96元，外加小費；2025年，時薪將漲到19.96元。目前，紐約市外賣郎的平均時薪僅7.09元。

優步(Uber)發言人高德(Josh Gold)說，市府雖為外賣郎設立最低工資，但也透過這樣的方式，暗示第三方送餐平台削減工作機會、不鼓勵給小費、讓外賣郎跑得更多更快，藉此獲得更高的薪水。

送餐平台DoorDash發言人Eli Scheinholtz則表示，公司正在考慮對市府提起訴訟。

外賣郎權益倡導者對漲薪表示歡迎，不過長期與「App打工人正義聯盟」合作幫助華人維權的社區人士陳熠表示，主流送餐平台與外賣郎均為獨立合約的關係，公司不負責外賣郎的任何稅務和保險。

陳熠說，華裔外賣郎普遍每月薪水在3000至4000元左右，但要自己繳稅、保險，工作期間出了任何事故，也要自己賠償，最終拿到手的，幾乎要扣掉一半。

「漲薪意味著，掙得多了，同時繳稅也多了」，陳熠說，即便漲薪，外賣郎最終拿到手的錢，恐與目前不會高太多；他認為，要求公司對工人負擔起安全保障的責任，才是最關鍵的問題。

另外像是華人常用的送餐平台，如Chowbus、熊貓外賣、飯糰外賣等，由於與主流平台給薪方式不同，且位於外州，恐不受此次漲薪計畫影響。

保險 華人 紐約市

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