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曼哈頓中城移民大遊行 百輛花車上街

記者張心／紐約報導
來自越南的遊行隊伍穿著傳統服飾，載歌載舞。(記者張心／攝影)
來自越南的遊行隊伍穿著傳統服飾，載歌載舞。(記者張心／攝影)

紐約市曼哈頓中城於10日中午舉行移民遊行(Immigrant Day Parade)，吸引包括亞洲、歐洲等來自不同土地及國家的隊伍參與，出動上百輛花車與摩托車連同上萬人的遊行隊伍前行，獲得了現場圍觀民眾的陣陣歡呼，市長亞當斯(Eric Adams)也到場祝賀。

阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)

擺脫加拿大山火霧霾的紐約市當日豔陽高照，由市長移民辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)推出的「國際文化代表與移民聯盟大遊行」(International Cultures Mission & Immigrants Alliance's Immigrants Parade)，在曼哈頓中城西44街交第六大道啟航。

阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)

市長亞當斯表示，6月是「全國移民傳統月」(National Immigrant Heritage Month)，移民創建了紐約市，並保持這座城市的運作，「我們都是從各個國家、文化來到這裡，實現我們的美國夢」；他表示，作為移民之都，將大力慶祝移民對這座城市的偉大貢獻，「我也很開心能跟我的移民兄弟姐妹一起走在街頭，展示紐約市的多元文化」。

市長亞當斯揮舞旗幟，走在隊伍的前面慶祝。(記者張心／攝影)
市長亞當斯揮舞旗幟，走在隊伍的前面慶祝。(記者張心／攝影)

市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)也表示，當日的遊行是本月的重磅活動，11日還會有波多黎各大遊行(National Puerto Rican Day Parade)，之後直至6月底，都將陸續上演豐富多彩的移民文化活動，紀念各移民民族的歷史和成就。

來自越南的遊行隊伍穿著傳統服飾，載歌載舞。(記者張心／攝影)
來自越南的遊行隊伍穿著傳統服飾，載歌載舞。(記者張心／攝影)

遊行的隊伍從中城西44街開始，沿著第六大道一直走向中央公園(Central Park)入口的西59街。參與的各個國家都分別派出數量花車，人們站在上面揮舞著各國的國旗，向圍觀的群眾大聲問好。越南隊伍身著民族服飾，唱著越南歌曲早早出場。緊接著，聲勢浩大的阿爾巴尼亞(Republic of Albania)隊伍前來，約上千名阿爾巴尼亞移民走在遊行隊伍中，身披紅色國旗起舞。

阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)

前來觀看的華人民眾林家翰表示，自己和朋友在附近吃飯，聽到聲音就來看熱鬧，此前不知當日有遊行，但能夠看到這麼多不同國家與民族的表演，愈發感受到紐約文化的多元與包容。

圍觀的華人群眾。(記者張心／攝影)
圍觀的華人群眾。(記者張心／攝影)
圍觀群眾氣氛熱烈。(記者張心／攝影)
圍觀群眾氣氛熱烈。(記者張心／攝影)
來自越南的遊行隊伍穿著傳統服飾，載歌載舞。(記者張心／攝影)
來自越南的遊行隊伍穿著傳統服飾，載歌載舞。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞代表隊出動炫酷摩托車。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞代表隊出動炫酷摩托車。(記者張心／攝影)
市長亞當斯揮舞移民國家旗幟向民眾問好。(市長辦公室提供)
市長亞當斯揮舞移民國家旗幟向民眾問好。(市長辦公室提供)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
市長亞當斯開心參加遊行。(記者張心／攝影)
市長亞當斯開心參加遊行。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞代表隊出動汽車慶祝。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞代表隊出動汽車慶祝。(記者張心／攝影)
市長亞當斯和移民表演者合影。(市長辦公室提供)
市長亞當斯和移民表演者合影。(市長辦公室提供)
市長亞當斯揮舞旗幟慶祝。(記者張心／攝影)
市長亞當斯揮舞旗幟慶祝。(記者張心／攝影)
曼哈頓中城移民大遊行人潮洶湧。(記者張心／攝影)
曼哈頓中城移民大遊行人潮洶湧。(記者張心／攝影)
拿著越南和美國旗幟的移民。(記者張心／攝影)
拿著越南和美國旗幟的移民。(記者張心／攝影)
市長亞當斯揮舞旗幟慶祝。(記者張心／攝影)
市長亞當斯揮舞旗幟慶祝。(記者張心／攝影)
越南代表隊載歌載舞。(記者張心／攝影)
越南代表隊載歌載舞。(記者張心／攝影)
越南代表隊載歌載舞。(記者張心／攝影)
越南代表隊載歌載舞。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)
阿爾巴尼亞民眾積極踴躍。(記者張心／攝影)

移民 遊行 紐約市

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