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春節將列紐約州公校假日 華社：多年心願成真

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州議會通過將春節列為全州公校假日。(記者顏嘉瑩／攝影)
紐約州議會通過將春節列為全州公校假日。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約州議會10日通過，將農曆新年和排燈節(Diwali)列為紐約州公校假日的法案，目前等待州長霍楚(Kathy Hochul)簽字生效；事實上，過去幾年州議會就多次提出將春節列入公校假日的提案，但均未獲通過，此次終於見到成果，也讓華裔感到開心，指「多年的心願終於成為了現實」。

若該法案獲得霍楚簽署立法，紐約州將成為全美首個把春節列入全州公校假日的州；在全美，春節也將首次成為州一級的公共假日。

此次的重大突破，被提案的民選官員形容是「里程碑一般的成就」；據了解，目前全球有25%的人口慶祝農曆新年，紐約州有超過10%的人口為亞裔，紐約市亞裔人口更占15%，而亞裔也是紐約市以及全美人口增長最快的族群；該法案能增加亞裔在主流社會的能見度，也是肯定亞裔社區對紐約州的貢獻。

美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊說，紐約州的亞裔終於有了官方認可、屬於自己的節日，更重要的是，這有利於弘揚傳統文化。他還希望在不久的將來，全美各州，都能把春節列為公校假日。

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心負責人羅添福曾在市教育局供職35年。他說，過去每逢春節，華裔學生都非常無奈，因為要過節，但又沒有假，如今紐約州的學生在春節能夠放假，也體現對亞裔文化傳統的尊重，以及對亞裔的平等對待。

紐約華人聯合會理事長黃啟旺說，這是向前跨了一大步，他要感謝州議會中推動此提案的所有議員，他也希望有朝一日，春節能成為全州的公共假日。

紐約同心會會長李江華說，春節期間華人通常有15天假期，但在美國的華人，卻連一天假都沒有，「一直感覺自己的族裔被忽略了，現在至少孩子們有了春節假日」。

亞裔 紐約州 公校

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