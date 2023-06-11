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多名華人辦信用卡 從信箱被偷走盜刷

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀包括華裔在內多人申辦新的信用卡，卻疑似被人從信箱內偷走盜刷，積欠大筆卡債。(美聯社)
班森賀包括華裔在內多人申辦新的信用卡，卻疑似被人從信箱內偷走盜刷，積欠大筆卡債。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)班森賀近日發生多起信用卡、借記卡被盜案件，受害者向銀行申請卡片後未收到，也沒有及時向發卡機構查詢，直到收到發卡公司追討大筆卡債，受害者才發現卡片早已遭人偷走盜刷。警方經調查後認為，受害人的卡片多是從家庭信箱內被偷走，其中有華裔居民也受害。

居住在班森賀24大道交85街附近的一名53歲華裔男子報警稱，上月30日下午，他回家後發現信箱內有家得寶(Home Depot)寄出的帳單，卡費高達7250元。

男子馬上聯繫家得寶並報案，表示近日在等家得寶給他寄一張新信用卡，卻一直未收到。家得寶的帳單顯示，這張信用卡是在外州被使用。警方經調查發現，盜賊是從受害者住家信箱內偷走信用卡，然後在網站上消費購物，積欠7000多元的帳單。

另一名家住86街交Bay 31街附近的37歲男子2日報警，他在今年4月申請了一張信用卡卻一直未收到，懷疑信用卡被人從家門口的信箱偷走；據調查，該張信用卡被人盜用購物，累積了高達1萬9000元的卡債。受害者在發卡公司的建議下報警，再將報告交給該公司調查。

上月31日，家住海岸大路(Shore Parkway)交18大道附近的一名24歲的華裔女子到警局報案，表示有人盜用其身分資料申辦信用卡，在網站購買各種商品，共欠下5830元的卡債。受害者堅稱未申請過該信用卡，也未用這張信用卡的信息購買任何商品。

還有一名居住在19大道交81街的女子報警稱，她申請了一張Hercredit Union的借記卡一直未收到。上月25日，這名受害者接到信用合作社的電郵，說有人使用她的借記卡，從自動取款機取走了990元，並在曼哈頓5大道767號的蘋果店購物，花了1600元。

信用卡 華裔 布碌崙

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