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獵狐行動案受害者徐進出庭 細訴遭威脅經過

記者顏潔恩／紐約報導
2018年9月，鄭聰穎和匡世斌貼在徐進家前門的紙條。(檢方提供)
2018年9月，鄭聰穎和匡世斌貼在徐進家前門的紙條。(檢方提供)

獵狐行動案庭審在9日進入第八天，受害者徐進(Jin Xu)出庭作證，描述在中國的家人如何遭到迫害、年邁體弱的父親遭逼迫來美，以及有人出現家門前進行威脅和騷擾的經過，表示對中方的行徑深感威脅，更對家人「一個都不放過」。

在美國已定居13年的徐進，案件發生時他居住在新澤西州，目前82歲父親徐策偉、79歲母親丹姚仙(Yao Xian Dan，音譯)、和妹妹徐琴仍在湖北武漢；他回顧2017年，雙親的身體都不太好，母親有高血壓，父親因年初剛動完手術，曾出現腦出血，往後幾個月一直頭疼。

徐進妻子劉芳(Fang Liu)的妹妹劉顏(Yan Liu)同樣住在新州，2017年4月5日，徐進接到劉顏電話，指徐策偉被武漢漢陽區檢察員涂嵐帶到她家，同行的還有非父親的主治醫師李姓女醫師；劉顏在電話中說徐策偉想見他，討論之後，當晚徐策偉在劉顏家過夜，隔日才和徐進在附近的Livingston購物商場見面。

徐進轉述父親徐策偉，父子倆見面的兩個月前中方曾找上門，威脅若不陪同來美，就將徐琴關進監獄，此行主要為兩個目的，要徐進返回中國，以及禁止他在美國說某位中國領袖的負面信息。

徐策偉入境美國後，中方給他一部新的老式翻蓋手機，指令他每日向涂嵐報備。

同年4月7日，因劉顏一家要到外州，徐進便前往她家接徐策偉，回家路上發現遭一輛灰色本田轎車跟蹤，卻看不清楚駕駛的樣貌；徐進在庭上表示，無論如何轉繞，卻始終擺脫不了對方，他停車後，該輛轎車也停下來、不閃躲，雙方僵持一陣後，對方開車離開，徐進立即載父親返回家中。

由於擔憂妻子的身體、女兒的安危，徐策偉最後坐上涂嵐早就訂好的回程機票返回中國，而徐進開始將這些事通報給FBI；據他所訴，徐琴之前已被關入監獄，徐策偉來美後短暫被放出來，後來又被抓入獄。

2018年9月4日，鄭聰穎、匡世斌來到徐進家很猛烈地敲門，見無人回應，兩人走到後院，在露台上透過落地窗往裡張望，在家的徐進和妻子從攝像機看到兩人的身影；期間匡世斌拿著手機四處拍攝徐進家的各個角落，兩人回到車上後不久，又走到前門貼上寫著「如果你願意，回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事，這事到此為止」的紙條，隔日鄭再度來到徐進家。

這張紙條最終作為證物交給FBI，探員也到徐進家模擬鄭、匡兩人走過的路線，發現被撕下、捲成一團，扔在走道旁草叢的紙條，以及匡世斌丟掉的菸頭。

2019年起，劉顏家陸續收到以徐琴名義寄送的郵件，徐進認得她的字跡，不過內容、稱呼、寫信的口吻都不像本人，徐進拆了第一封信後便不再看，後來的信件還裝有光碟，全部交給FBI處置，他不知內容。

在交叉審理中，朱勇的代表律師董克文詢問徐進是否見過朱勇，他回答沒有，不過家裡兩次有人騷擾時，車裡都還坐著一個人，年齡和樣貌與朱勇相似，但無法確信是本人；徐進表示，從前覺得中方的威脅存在於精神上，但這些事令他深刻感受到威脅，還對自己的家人「一個都不放過」，非常氣憤。

2018年9月，鄭聰穎在徐進家張望。(檢方提供)
2018年9月，鄭聰穎在徐進家張望。(檢方提供)

FBI 監獄 手機

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