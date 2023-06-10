憂「清白法案」損害各方利益 少數黨官員抗議

史島多名共和黨議員、執法當局日前在州議會廳前舉行集會，反對通過「清白法案」。(取自譚杜喜推特)

紐約州 立法機關9日宣布通過爭議性極強的「清白法案」(Clean Slate Act)，引發議會中眾多共和黨 議員和多個執法當局的強烈反對，日前聚集在州議會廳前舉行集會，要求撤回法案；目前該法案已在州議會通過，待州長霍楚(Kathy Hochul)簽署成法。

當天參與抗議集會者以多名共和黨議員為主，包括州眾議員 譚杜喜(Michael Tannousis)、州眾議員馬里納羅(Angelo Morinello)、麥高恩(John McGowan)，以及州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)等人。

除此之外，來自華盛頓郡的檢察官、紐約州地區檢察官協會(District Attorneys Association)執行總監Anthony Jordan、紐約州警長協會(New York State Association of Chiefs of Police)退休指揮官Patrick Phelan等人也出席，強調目前對犯罪者進行背景調查，在刑事法令系統中發揮重要作用，不應更改。

「這與給予第二次機會無關，法令只會讓雇主、業者、公眾利益受到損害，他們無法事先獲知租房者的犯罪紀錄，做不了任何防備」，譚杜喜表示，目前的法律，當被告決定認罪或是接受庭審時，這些涉及犯罪的紀錄都會被保存在檔案中，雖然他們可向法院申請將紀錄保密，但法官對於是否批准有裁決權。

抗議者擔心，若完全消除紀錄，恐怕會遭到濫用，「雇主和業主在租房給人或是雇人時，應有權獲知對方的背景來保護自己」；若獲得通過，他們以後就無法作出安全的判斷。

華裔陳先生指出，作為一名房東，不支持也不理解民主黨為什麼要推動這樣的法案，「感覺紐約市治安已經夠糟了，法律更加不保護好人」；他說不是不願意給犯過罪的人一次重生的機會，但怕的是「本性難移」，萬一出事，往往都是未犯過錯的人承擔後果，事小也就當個教訓，但害怕丟的是性命。