解庇護客危機 聯邦撥款紐約市1.05億

紐約市自去年以來，庇護客接納總人數已來到7萬4000人。圖為排在曼哈頓下城移民局辦公室外的人潮。(Getty Images)

紐約市 已在庇護 客問題上焦頭爛額，來自紐約的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)7日宣布，紐約市將獲得1億500萬元聯邦撥款用於應對庇護客危機，這筆資金將由聯邦急難管理局(FEMA)撥付；然而，相比市長亞當斯 (Eric Adams)預計的40億元庇護客支出，這筆撥款只能說杯水車薪。

自去年以來，已有超過7萬名庇護客從南部邊境被送至紐約市，目前仍有超過4萬7000名庇護客需要市府安置和照護，而紐約市可安置空間已經告急，不但遊民所爆滿，也開始將教會作為安置場所，未來還考慮租用私人住宅。

參院多數黨領袖舒默表示，紐約市將獲得1.05億元FEMA撥款，應對庇護客危機。(舒默提供)

舒默和傑佛瑞斯7日發表聯合聲明，宣布這筆最新的聯邦撥款，來自去年聯邦預算中確定的8億元庇護客安置專項資金，由FEMA監管使用；加上此前的撥款，紐約市預計將獲得總計1億4300萬元庇護客專用款；舒默的一位發言人表示，目前FEMA相關專款還剩下大約7300萬元待分配。

二人表示，事情正走在正確的方向上，聯邦承認紐約市面臨的獨特挑戰，這筆資金將幫助紐約市負擔一部分重要的庇護客安置成本，「紐約市正繼續承擔著不成比例的庇護客安置成本，現在需要採取全面且跨越各級政府的解決辦法，包括撥發更多款項，以及建立更快捷的審批通道，允許庇護客工作。」

亞當斯則對舒默和傑佛瑞斯的努力表示感謝；但他也表示，市府承擔的成本仍過於巨大。

主管庇護客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)也表示，紐約市需要更多援助，目前市府已經支出超過12億元；僅在過去一周，市府遊民所系統就接納了超過2100名庇護客，從去年以來庇護客接納總人數來到7萬4000人。

此外，州長霍楚(Kathy Hochul)此前承諾在州府新財年預算中撥款10億元，支援紐約市應對庇護客危機；舒默和傑佛瑞斯也表示，國會仍有許多工作要做，包括和共和黨合作創造更多資源和政策，幫助各州和地方政府應對這場全國性危機。